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国企改革进入关键年（经济新方位）

确保年底前完成70%以上改革主体任务

本报记者 李心萍
2024年05月22日06:18 | 来源：人民网－人民日报
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　　《国有企业改革深化提升行动方案（2023—2025年）》去年6月印发。本轮国企改革进程即将过半，取得哪些进展？下一步将重点开展哪些工作？记者进行了采访。

　　科技创新力度明显加大

　　全球最大，世界首制。“中远海运绿水01”总长119.8米，型宽23.6米，在电动集装箱船总长、型宽、装箱数、载重吨及电池容量方面均是世界第一。

　　时延更低，速率更高。河北保定长城精工自动化工厂，全国首条5G—A汽车柔性产线运转顺畅。与普通产线相比，它每年可减少订单交付损失8亿元以上。

　　科技创新是本轮国企改革的关键词。“国企改革深化提升行动实施以来，各中央企业、各地着力强化企业科技创新主体地位，发挥了科技创新在发展新质生产力中的主导作用。”国务院国资委副主任王宏志说。

　　努力成为原创技术的创新组织者——

　　2月28日，我国自主研制的300兆瓦级F级重型燃气轮机首台样机总装下线。作为能源领域的关键设备，本台样机由国家电投集团作为项目实施主体单位，联合重燃公司负责具体实施，集聚19个省份200余家企业、科研院所、高校等参与研制。

　　很多国有企业特别是中央企业建立或参与了各类创新联合体，推动产学研深度融合。南方电网组建新型储能国家级制造业创新中心，联合新型储能领域85%的国家级创新平台；陕西上线运行“秦创原”国资创新融合专区，面向社会共享省属仪器设备794台、技术需求51项……

　　努力成为原创技术的技术供给者——

　　相较于5G，5G—A将带宽速度、连接密度、定位精度、能效全部提升10倍，有望使物联网连接数量从100亿增加到1000亿。中国电信在陕西、上海等地开展5G—A赋能矿山、钢铁行业应用场景验证；中国移动宣布今年将在超300个城市启动5G—A商用部署。

　　努力成为原创技术的市场应用者——

　　为畅通科技成果转化机制，国有企业带头优先使用首台（套）装备、首批次材料、首版次软件等自主创新成果，积极提供应用场景。至少有66家中央企业建立了“三首”采购绿色通道。

　　2023年中央企业研发经费投入达1.1万亿元，已连续两年破万亿元。今年一季度，中央企业固定资产投资同比增长10.4%，年化全员劳动生产率增长5.1%，研发投入持续增长。

　　完善科技创新体制机制

　　下一步，国有企业要优化、重塑科技创新体系，有效整合项目、基地、人才、资金等创新要素，完善精准考核和中长周期考核激励机制。

　　如何充分激发科技人才的活力？王宏志表示，一方面，对基础研究、前瞻性颠覆性研究，要建立中长周期考核和差异化支持制度；另一方面，要以鲜明的导向加大对创新骨干人员的激励力度，把工资总额增量优先用于作出贡献的科技人才。

　　“我们正在着力推进骨干科技人才工资总额单列、薪酬保护等措施，提升薪酬水平市场竞争力。”中国中车集团党委书记、董事长孙永才介绍，目前已确定全级次子公司50个中长期激励计划，激励方案覆盖8000余人。制度激励下，创新成果不断涌现。国内首列氢能源市域列车成功试跑，时速160公里至200公里中国标准智能市域列车正式发布，CR450动车组样车将在三季度下线。

　　中央企业有实践，地方国企也有探索。

　　来到江铜研究院，副总经理陈岩正准备下车间。去年，团队研发的新能源汽车用无氧铜杆新材料实现了产业化，填补了国内空白，团队获得了成果转化奖励。江铜集团出台实施方案，深化人才体制机制综合改革，目前多项改革指标已完成超60%。

　　王宏志表示，国资国企要真正落实创新包容机制，建立以信任为基础的人才使用机制，保护科技人才。

　　大力发展战略性新兴产业

　　战略性新兴产业是各国竞相角逐的新赛道、新经济。长期以来，国有企业在传统产业基础扎实，但在新兴产业上仍有提升空间。

　　本轮国企改革提出，要大力发展战略性新兴产业。2023年，中央企业累计完成固定资产投资（含房地产）5.09万亿元、同比增长11.4%，其中，战略性新兴产业完成投资2.18万亿元、同比增长32.1%。

　　腾挪空间，发展新兴产业。首座深远海浮式风电平台“海油观澜号”成功并网发电，成功研制国内首台商业化小微型天然气制氢反应器……中国海油积极编制战略性新兴产业目录和发展方案。2023年，公司战略性新兴产业营收近千亿元。

　　央地合作，实现强强联合。2023年底，国机集团联合河南省组建国机金刚石集团，布局超硬材料产业链，将重点发展新能源、芯片制造等领域用超硬材料及制品和关键装备。

　　向外合作，实现携手共赢。国投集团通过“控股直投+基金投资”，投资参股了一批独角兽企业；安徽探索国资引领的投资模式，推动集成电路等战略性新兴产业集聚发展……

　　“今年是国企改革的关键之年，各中央企业、各地要全面落实好本单位实施方案和工作台账，确保今年年底前完成70%以上主体任务。”王宏志说。

　　《 人民日报 》（ 2024年05月22日 02 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)
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