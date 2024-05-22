本报北京5月21日电 （记者曲哲涵）财政部、农业农村部、金融监管总局日前联合发出通知，将从2024年起在全国全面实施三大粮食作物完全成本保险和种植收入保险政策。

稻谷、小麦、玉米三大粮食作物的完全成本保险为保险金额覆盖物化成本、土地成本和人工成本等农业生产总成本的农业保险；种植收入保险为保险金额体现农产品价格和产量，保障水平覆盖相关农产品种植收入的农业保险。保险保障对象包括适度规模经营农户、小农户等全体农户和农业生产经营组织。完全成本保险保障水平、种植收入保险保障水平原则上均不得高于相应品种产值的80%。保险保费补贴比例为在省级财政保费补贴不低于25%的基础上，中央财政对中西部地区和东北地区补贴45%，对东部地区补贴35%。在相关中央单位承担不低于10%保费的基础上，中央财政对相关中央单位保费补贴按其种植业务所在地补贴比例执行。

《 人民日报 》（ 2024年05月22日 02 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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