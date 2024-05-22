本报记者 刘志强

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国家发展改革委21日举办新闻发布会，回应经济热点问题。当前，宏观政策效应持续显现，制造业采购经理指数继续位于较高景气区间；大规模设备更新和消费品以旧换新，持续推动内需潜力释放；增发国债项目进展总体顺利，各地正在抓紧推动项目开工建设。

如何看待当前制造业发展趋势？大规模设备更新和消费品以旧换新工作进展如何？增发1万亿元国债项目进展如何？21日，国家发展改革委举办5月新闻发布会，国家发展改革委政策研究室副主任、新闻发言人李超在会上通报了相关情况，并回答了记者提问。

宏观政策效应持续显现，推动制造业持续恢复发展的有利条件正在积聚

4月份，制造业采购经理指数（PMI）为50.4%，连续两个月位于扩张区间。“随着宏观政策效应持续显现，工业生产稳定增长，企业效益有所改善，景气水平和企业预期持续向好。”会上，李超对当前制造业发展趋势作了具体分析。

从生产看，4月份制造业增加值同比增长7.5%，增速比上月提高2.4个百分点；制造业PMI生产指数为52.9%，为2023年4月以来最高，反映出制造业企业生产扩张有所加快。

从需求看，4月份社会消费品零售总额保持增长，货物出口恢复增长；制造业PMI新订单指数、新出口订单指数分别为51.1%、50.6%，反映出制造业市场需求继续恢复。

从结构看，4月份高技术制造业PMI为53.0%，呈现出较快发展势头。1至4月份，高技术制造业投资同比增长9.7%，投资结构持续优化，为产业结构优化夯实了基础。4月，中型企业、小型企业PMI分别为50.7%、50.3%，生产指数和新订单指数连续两个月位于扩张区间，反映出中小制造企业保持恢复发展势头。

李超同时表示，推动制造业持续恢复发展的有利条件正在积聚：一季度，规模以上工业企业利润同比增长4.3%，连续3个季度增长，为企业扩大再生产等提供了有力支撑；1至4月份，制造业投资增长9.7%，增速比全部固定资产投资高5.5个百分点；4月份，制造业PMI生产经营活动预期指数为55.2%，继续位于较高景气区间。

“总的看，我国制造业将继续保持恢复发展、结构优化的态势。”李超表示，下一步，国家发展改革委将加快培育新质生产力，切实提高制造业发展质效。

扩大有效投资。落实超长期特别国债支持国家重大战略实施和重点领域安全能力建设，加快中央预算内投资下达和地方政府专项债券发行使用进度。

促进国内消费。加快落实就业优先政策，千方百计稳就业促增收，提高居民消费能力。加快推进消费品以旧换新，扩大汽车、家电、手机等商品消费和文旅等服务消费，加大力度培育打造消费新场景新业态等新增长点。

加快推进制造业转型升级。加快推动大规模设备更新，深入实施制造业核心竞争力提升行动计划，引导企业应用先进适用技术改造升级，不断提升制造业高端化、智能化、绿色化水平。

大规模设备更新和消费品以旧换新需求持续释放，支持各类经营主体积极参与

推动大规模设备更新和消费品以旧换新，是释放内需潜力的重要举措。“国家发展改革委会同有关部门在制定落实相关行动方案和政策举措方面开展了大量工作。比如，加大中央投资对设备更新和循环利用项目的支持力度，明确汽车以旧换新补贴政策，设立5000亿元科技创新和技术改造再贷款。”李超告诉记者，在各方共同努力下，设备更新和消费品以旧换新需求正在持续释放。

“推动大规模设备更新和消费品以旧换新，要坚持市场为主、政府引导，充分尊重企业和消费者的意愿，支持各类经营主体积极参与。”李超表示，在工业、农业、建筑、医疗等设备领域，以及汽车、家电、家居等耐用消费品领域，不少民营企业在研发、生产、销售等方面具备优势，有能力、有条件、也有意愿参与相关工作。据有关方面不完全统计，部分家电企业、汽车企业已公布的以旧换新补贴计划金额超过150亿元；多家电商平台与生产企业合作投入超过100亿元，开展以旧换新促销活动。

“随着相关政策持续落地，越来越多民营企业正积极参与，更多先进设备及高质量耐用消费品将进入社会生产和居民生活。”李超表示。

增发国债项目进展总体顺利，超长期特别国债支持“两重”建设准备工作持续推进

去年，我国增发1万亿元国债，专门用于支持以京津冀为重点的华北地区等灾后恢复重建，以及提升防灾减灾救灾能力。今年2月前，相关资金已全部下达到各地方。“增发国债项目进展总体顺利，各地正在抓紧推动项目开工建设。”李超告诉记者，截至目前，已落地的1.5万个项目中，已开工建设的约1.1万个，开工率超过70%。特别是灾后恢复重建项目总体进展较快，以京津冀为重点的华北地区等8省份项目开工率达到80%左右。

今年以来，国家发展改革委还会同有关部门和地方，从三方面推进超长期特别国债支持“两重”建设（国家重大战略实施和重点领域安全能力建设）准备工作。

做好项目储备。2月份以来，国家发展改革委多次组织各地方各相关部门，梳理储备今年能开工建设的超长期特别国债项目。同时，联合自然资源部、生态环境部完善重大项目用地、环评等要素保障机制。

细化任务举措。会同相关部门抓紧研究明确“硬投资”项目细化要求和“软建设”具体举措。“软建设”是指为保障投资项目建设而推进的制度建设，并根据需要制定出台相关专项规划和实施方案。

做好第一批项目下达准备。按照相关部署，在前期开展工作基础上，梳理出一批符合“两重”建设要求、可立即下达投资的重大项目，待国债资金到位后即可加快建设。

李超表示，下一步，国家发展改革委将切实发挥牵头抓总作用，做好“硬投资”项目组织实施，加快“软建设”政策出台落地，加强实施效果跟踪评估，认真做好“两重”建设各项重点任务的组织实施工作。

《 人民日报 》（ 2024年05月22日 06 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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