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江西崇义推动竹产业高质量发展

竹乡竹业“三变记”（高质量发展在一线）

本报记者 王 丹
2024年05月22日06:18 | 来源：人民网－人民日报
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　　车至江西省赣州市崇义县，窗外，峰峦连绵，竹海森森。这里拥有70万亩毛竹林，是“中国十大竹乡”之一。

　　晨曦微露，在铅厂镇铅厂村，竹农乐毅带着4名工友，扛着砍刀，踩着胶鞋，爬上了自家承包的竹山。甫一站定，只见根根翠竹，直冲云天。

　　竹子上醒目地涂着油漆数字，数字“9”代表2019年种下的竹子。“竹生4年可砍，满5年，密度更高，品质更好。”乐毅拍了拍竹子，对着工友们说，“这竹子，今年可以收获了！”

　　厂房之变——

　　建设标准厂房，拓宽销售渠道

　　山上砍竹，山下加工。乐毅拿起电话联系运货，不到半个小时，拉竹下山的刘师傅便把车停到眼前。

　　“别看现在方便，以前这里只有羊肠小道，竹子下山全靠肩挑背扛。因运输困难，不少竹子卖不掉，最终烂在了山上。”乐毅回忆。

　　竹子下山难，销路还不畅。前些年，铅厂镇有不少竹制品加工厂，山上竹子可就近销售，收益可观。但竹制品生产会污染周边环境，不少企业整改不到位，只能停业。

　　竹产业发展停滞，竹林无人管理，不少竹农选择外出务工。“那时加工厂数量锐减，原竹每吨价格下降近100元，有些毛竹还要运输到隔壁县才能卖掉，种竹子成了亏本生意。”乐毅说。

　　降低毛竹下山成本、拓宽销售渠道成为竹产业发展的关键。

　　在铅厂村公路旁，一座占地3000平方米的竹制品标准厂房格外显眼，这是乐毅经营的竹制品加工厂，配有标准化环保设备。厂房内，流水线一头“吃”进一根竹子，经过多道工序，另一头“吐”出竹筷、竹签、竹香芯等产品，销往多个省份。

　　运用乡村振兴衔接资金，崇义县在各乡镇布局建起一座座竹制品标准厂房。2022年底，乐毅通过招商签约入驻，承包下这座标准厂房。如今，这里成为周边竹农销售原竹和就近务工的选择，每月能加工毛竹1800吨，带动周边40多名村民务工。

　　技术之变——

　　智能转型升级，延长产业链条

　　竹产业如何进一步延长产业链条？基于“龙头企业+卫星工厂+竹农”模式，崇义县在16个乡镇建立卫星工厂，不仅解决了龙头企业原料不足、卫星工厂产品单一、竹农销路不畅等难题，也为村集体带来可观收入，实现多方共赢。

　　乐毅经营的竹制品加工厂便是一座卫星工厂。“我们的产品种类繁多，前段主料可供货给龙头企业制作竹胶板、竹家具等，后段则可生产竹筷、竹签等，而竹子的下脚料，也能摇身一变成为活性炭，实现全竹的充分利用。”乐毅说，竹子分段销售，多了销路，拓了用途，增了利润。

　　在竹制品加工过程中，烘干是决定质量好坏的关键步骤。烘干得当不仅能提高竹子的硬度和强度，防止霉变，还能减少重量和体积。早些年，烘干是最繁琐的工序之一。乐毅回忆：“早上5点不到，就得把初加工的竹料搬到空地晾晒。自然烘干只是第一步，还要放到烘干房用火烘烤。”

　　现在烘干方便多了。来到工厂烘干区，乐毅在电子触控屏上轻点几下，便完成了所有操作。“设备能实现智能控温控湿，更高标准地满足烘干工艺要求，保障产品质量，安全又环保。”乐毅说。

　　“智改数改”让企业向“新”而行。崇义县借助新一代信息技术，综合集成竹产业链、供应链、资金链、创新链，帮助企业实现智能化、数字化转型升级。

　　在距离乐毅的工厂不到20公里的关田工业园，一家企业的生产车间内工作人员寥寥无几，却是一派忙碌景象。

　　整条生产线采用智能生产，上料从原来每天人工处理4000片提升到智能处理1.2万片；大数据库比对技术自动识别裂片、竹青、霉斑等多种问题竹条，解决了自动分拣难题……“智能化改造提高了生产效率，保障了产品质量，降低了生产成本，公司的市场竞争力更强了。”该企业负责人孔庆国说。

　　“崇义县正积极融入赣深数字经济走廊，成立数字经济智能产业创新中心研究院，加快集聚数字化人才，促进数字经济与实体经济深度融合。”崇义县发展改革委主任吴春娣说。

　　交易之变——

　　建设数字平台，完善交易机制

　　“网上交易很方便。”这让乐毅很开心。

　　想起前些年，他大部分时间都在外面跑。“一个月难得有几天在家，一方面要了解市场，对接客户；另一方面要把货物安全运送到客户那里，及时拿到货款。”乐毅说。

　　谈话间，一条订单信息发送到乐毅手机上。他打开“好竹易”小程序，了解订单情况后，电话联系买家，洽谈交易细节，并及时下单制作。“多了销售渠道，产品不仅能实现线上展示，还能了解行业趋势，更重要的是实现了线上交易和支付。”乐毅说。

　　市场供需不平衡、产业集聚度不高、品牌影响力不足一度是崇义竹产业发展的痛点。为推动竹产业高质量发展，崇义开发“好竹易”数字化交易平台，先后在网页端和微信小程序上线。

　　今年3月，从事集装箱底板生产的乐汇林公司因订单增加，面临毛竹原材料库存不足的难题。企业工作人员王鹏打开“好竹易”小程序，在“供需大厅”界面发布了一条需求信息：需要原竹2万吨，竹尾根茎在10厘米以上，且弯度不超过30度。

　　在“需求详情”界面，联系人姓名和电话、清单明细、公司地址等信息一目了然，供货方可在页面报价区直接报价，也可通过电话与需求方沟通。“需求订单发布后，先后有10家供货方进行了报价，我们与其中6家达成了交易，解了燃眉之急。”王鹏说。

　　“好竹易”平台提供产品展示、供需发布等服务，帮助企业拓宽销路、提供贷款、打造品牌。“平台整合了县域竹资源，实现资源合理高效配置，带动龙头企业、卫星工厂、合作社、竹农等竹产业链条上的经营主体共同发展。”崇义县林业局局长黄学鹏说。

　　如今，崇义县80%的竹企业都已经入驻平台，企业可发布采购需求、完成订单交易，实现优势互补，对接外部资源。

　　绿水青山就是金山银山。乐毅打拼的故事还在继续，崇义县竹产业高质量发展的文章仍在续写。

　　《 人民日报 》（ 2024年05月22日 06 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)
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