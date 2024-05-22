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企业承接服务外包合同额同比增长14.4%

2024年05月22日06:18 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京5月21日电  （记者罗珊珊）记者21日从商务部获悉：今年1—4月，我国企业承接服务外包合同额7814.3亿元，执行额5205.1亿元，同比分别增长14.4%和12.9%。其中，承接离岸服务外包合同额4190.4亿元，执行额2745.7亿元，同比分别增长8.6%和8.2%。

　　从业务结构看，我国企业承接离岸信息技术外包（ITO）、业务流程外包（BPO）和知识流程外包（KPO）执行额分别为1165.9亿元、494亿元和1085.8亿元，同比分别增长10.9%、1.7%和8.5%。其中，软件研发服务、交通工具维修维护服务和工业设计服务业务增长较快，执行额分别为555.7亿元、102.8亿元和454.1亿元，同比分别增长13.7%、17.8%和10.9%。

　　从区域分布看，全国37个服务外包示范城市总计承接离岸服务外包合同额3762.7亿元，执行额2438.8亿元，分别占全国总额的89.8%和88.8%，同比分别增长5.6%和5.1%。长三角地区承接离岸服务外包合同额2232.1亿元，执行额1437.5亿元，分别占全国总额的53.3%和52.4%。京津冀地区承接离岸服务外包合同额666.8亿元，执行额288.4亿元，同比分别增长42.2%和35.5%。

　　从国际市场看，1—4月，我国承接《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）成员国离岸服务外包执行额合计732.6亿元，同比增长16.6%。承接“一带一路”共建国家离岸服务外包执行额合计799.5亿元，同比增长24%。

　　《 人民日报 》（ 2024年05月22日 06 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)
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