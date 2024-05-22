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上海创新营商环境“媒体观察员”共建机制

首批有约50名一线记者

2024年05月22日06:18 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报上海5月21日电  （记者谢卫群）上海市营商环境“媒体观察员”共建机制21日启动。建立营商环境“媒体观察员”共建机制，是今年上海市优化营商环境7.0版行动方案的一项重点任务，旨在通过建立常态宣介、诉求解决和长效推进等工作机制，更好发挥各类媒体的宣传报道和舆论监督作用。

　　据介绍，首批上海市营商环境“媒体观察员”由来自驻沪央媒、市级媒体和16个区级媒体的一线记者组成，共约50人。启动仪式上发布了“首届中国（上海）营商环境创新实践征集”“7.0版行动方案进行时”“优化营商环境一线实录”等11个“媒体观察员”共建项目。“媒体观察员”将当好营商政策“宣讲员”，全方位宣传解读营商环境改革政策举措，减少企业感受的温差；当好企业诉求“采集员”，收集反映经营主体的实际困难；当好营商环境优化“助力员”，推动各级部门从解决“一件事”的个性化诉求到出台解决“一类事”的改革创新制度安排。同时，他们将开展多种形式的营商环境调研，以客观公正的视角反映营商环境实际情况，推动上海营商环境持续优化。

　　《 人民日报 》（ 2024年05月22日 06 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)
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