本报南宁5月21日电 （记者庞革平）2024年中国（广西）—东盟蔬菜新品种大会暨第八届中国（南宁）鲜食玉米大会20日在广西南宁市兴宁区五塘镇国家农作物品种展示评价基地举行开幕式。

本次大会以“推介新品种 丰富菜篮子”为主题，集中展示广西区内外123家单位共计1658个蔬菜及鲜食玉米优新品种，其中国外品种47个。大会首次采取“1+3”（1个主会场和3个分会场）形式，主会场设在五塘镇国家农作物品种展示评价基地，展期从5月20日至6月10日。

据介绍，中国（广西）—东盟蔬菜新品种大会、中国（南宁）鲜食玉米大会至今已连续举办7年（届），累计展示各类蔬菜新品种7734个次，鲜食玉米品种1882个次，推介蔬菜优新品种913个次，已成为西南地区规模最大、品种最多、种植效果最好、参与度最高的蔬菜和鲜食玉米新品种展会之一。

《 人民日报 》（ 2024年05月22日 06 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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