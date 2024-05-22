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第七届进博会招商工作全面启动

2024年05月22日06:20 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报武汉5月21日电  （记者田泓、强郁文）21日，第七届中国国际进口博览会招商路演启动仪式暨首场路演活动在湖北武汉举办，标志着第七届进博会招商工作全面启动。

　　中国国际进口博览局党委书记、副局长孙成海介绍，第七届进博会现已正式接受境内外观众报名，将继续完善“政府+市场”双轮驱动的招商机制，持续做好交易组织工作，提升服务层级。“我们将在保持企业商业展规模稳定的基础上，进一步优化展区、专区设置，创新展览展示题材、丰富展览内容，更加聚焦全球领先的新产品新技术新服务，加大力度挖掘关键核心产品和技术。”孙成海说。

　　来自食品及农产品、技术装备、医疗器械及医药保健等展区的超30家企业参加了活动。200余家湖北省专业采购商与进博会参展商进行了对接洽谈并建立了初步业务联系。

　　《 人民日报 》（ 2024年05月22日 07 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)
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