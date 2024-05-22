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河北印发实施方案

开展个体工商户分型分类精准帮扶

2024年05月22日06:20 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报石家庄5月21日电  （记者邵玉姿）近日，河北省市场监管局等15部门印发《关于在全省开展个体工商户分型分类精准帮扶的实施方案》（以下简称“实施方案”），针对个体工商户发展水平和发展特点采取差异化措施，提高政策的精准性和各类帮扶资源的有效性，促进个体工商户持续健康发展。

　　根据实施方案，河北省市场监管局会同人社、税务等部门，加强数据归集共享，通过系统自动判定方式，在每年个体工商户年度报告结束后，集中进行一次个体工商户分型判定。根据判定，全省实际从事经营的个体工商户被划分为“生存型”“成长型”和“发展型”，分型结果在本省“个体工商户名录”中进行标注，并将数据汇总至全国“个体工商户名录”。

　　各地各相关部门在现有法律法规和政策体系内，结合经济发展特点，统筹各方面资源，对“生存型”“成长型”“发展型”个体工商户采取针对性帮扶措施。对处于初创阶段，缺乏竞争力的“生存型”个体工商户，优化市场准入服务，激发创业创新活力。对处于稳定经营阶段，有一定销售额或者营业收入的“成长型”个体工商户，畅通招工渠道，提供职业技能培训信息，引导其按规定参加社会保险，加大金融支持力度，增强抵御风险、持续经营能力。对处于持续壮大阶段，有较强市场竞争力的“发展型”个体工商户，引导其增强合规管理水平，支持转型升级为企业，提高知识产权创造运用保护和管理能力，实现高质量发展。

　　实施方案还提出，各行业主管部门要积极支持个体工商户以专业化分工、服务外包等方式融入各类企业的技术研发、产品生产、配套服务体系，实现与中小微企业基于产业链、供应链、资金链、创新链的融通发展。

　　《 人民日报 》（ 2024年05月22日 07 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)
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