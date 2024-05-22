本报北京5月21日电 （记者王珂）商务部电子商务司负责人21日介绍，1至4月全国网上零售额4.41万亿元，同比增长11.5%。其中，实物商品网上零售额3.74万亿元，同比增长11.1%，占社会消费品零售总额比重为23.9%，跨境电商出口占货物贸易出口比重稳步提高。

这位负责人介绍，1至4月，数字、绿色、健康类商品网络销售较快增长，通讯器材、节能家电和体育娱乐用品网络销售额同比分别增长20.2%、15.5%和21.6%；服务消费增速快于总体，同期商务部重点监测网络服务消费额同比增长25.1%，其中在线旅游同比增长77.6%；以旧换新政策效应开始显现，4月份家电和家具网络销售额同比分别增长9.3%和12.2%，较上月分别加快2.3和3.2个百分点。

此外，电商国际合作取得新进展。中国商务部和塞尔维亚内外贸易部近日签署电子商务合作谅解备忘录，双方建立电商合作机制。截至目前，中国已与31个国家建立了双边电商合作机制。上海“丝路电商”合作先行区建设进展良好，38项试点举措中36项启动实施。

《 人民日报 》（ 2024年05月22日 07 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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