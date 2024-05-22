国产盾构机从无到有、从有到优
大国重器筑通途（新时代画卷）
“领航号”盾构机图解
“啃”岩石 钻山体
能爬坡 挖斜井
小转弯 挖弧线
遁地行 拓空间
穿江海 畅通途
向下走 挖竖井
盾构机，被誉为“工程机械之王”。我国90%以上地铁隧道，以及穿越大江大河的隧道大都采用盾构法施工，盾构机是挖掘地下空间、畅通路途的最佳帮手。
“大脸盘”，长满“铁齿钢牙”，专门“啃”硬岩、“吞”沙土；身披钢铁盔甲，外可抵挡压力、防止坍塌，内可由螺旋输送机将渣土运出。施工过程中，盾构机每掘进一段距离，便停下“歇歇”，用预制好的混凝土管片拼装隧道。这样，隧洞一挖完，隧道也随之建好。
作为国之重器，盾构机涉及地质、机械、力学、电气、控制、测量等多学科技术，有2万多个零部件，是衡量一个国家地下施工装备制造水平的重要标志。
我国盾构机曾长期依靠进口。本世纪初，我国开始盾构机自主研发，走出一条从无到有、从有到优的发展之路。中国盾构机凭借创新技术、过硬质量及高品质服务开拓国际市场，如今在全球市场占比达70%。
当前，国产盾构机刀盘直径已实现0.5米到15米全覆盖，尺寸不一、形状各异，可水平、斜向、竖向、转弯掘进，小到城市综合管廊，大到穿江越海隧道，都能满足施工需求。
文字采写：本报记者 李心萍
《 人民日报 》（ 2024年05月22日 08 版）
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