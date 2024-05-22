“领航号”盾构机图解

“领航号”是我国自主研制的超大直径盾构机，为穿越长江量身定制。其直径15.4米，约5层楼高，长约128米，重约4000吨，将在最深89米的水下独头掘进11.325千米，是独头掘进距离最长、直径最大、穿越长江水下最深的“钢铁巨龙”。

“领航号”配置隧道智能建造系统，拥有智能分析、自主判断的“超级大脑”，搭载智能掘进、智能拼装、超前地质预报等创新技术，以“有人值守、无人操作”方式掘进。

“啃”岩石 钻山体

硬岩掘进机，集掘进、支护、出渣、运输于一体，主要应用于长距离、大埋深的山岭硬岩隧道施工。

4月23日，采用中国设计、中国标准的全球最大直径硬岩掘进机“高加索号”顺利完成格鲁吉亚南北走廊KK公路古多里隧道掘进任务，助力“一带一路”建设。

能爬坡 挖斜井

斜井硬岩掘进机，具备自主爬坡能力，安全性好、掘进效率高，主要用于抽水蓄能斜井隧洞施工。

2023年12月14日，全球首台能爬陡坡的大直径硬岩掘进机“永宁号”完成一期任务，挖出一条长900多米，垂直落差达550米的斜井。

小转弯 挖弧线

传统盾构机只能直线前进，不能后退或转弯。2019年，我国建造的全球首台紧凑型超小转弯硬岩掘进机下线，转弯半径只有30米，可转弯180度左右。2022年，“北山1号”掘进机下线，水平转弯半径200米，还可向上380米曲线半径螺旋式掘进。

遁地行 拓空间

土压平衡盾构机，一般用于软土地质，城市地铁用盾构机多为此类。中国已建成地铁里程8543公里，90%以上采用盾构法施工。

挖地铁、管廊、通道、车库；穿城区、机场、管线、车站……“钢铁穿山甲”助力城市地下空间开发。

穿江海 畅通途

泥水平衡盾构机，一般应用于水土压力较大、地表沉降要求高的隧道。山东济南黄河济泺路隧道，万里黄河第一隧，上面跑汽车、下面跑地铁；重庆长江隧道，第一条穿越长江的高铁盾构隧道；湛江湾海底隧道，既“穿海”又“越城”……

向下走 挖竖井

竖井掘进机，一改盾构机水平前进的形态，可垂直向下挖掘，大幅提升竖井施工的安全性，已用于矿山、水利、通风井等竖井作业。

2023年11月18日，全球最大直径竖井掘进机“梦想号”完成上海静安地下智慧车库项目首座超深竖井施工任务。

盾构机，被誉为“工程机械之王”。我国90%以上地铁隧道，以及穿越大江大河的隧道大都采用盾构法施工，盾构机是挖掘地下空间、畅通路途的最佳帮手。

“大脸盘”，长满“铁齿钢牙”，专门“啃”硬岩、“吞”沙土；身披钢铁盔甲，外可抵挡压力、防止坍塌，内可由螺旋输送机将渣土运出。施工过程中，盾构机每掘进一段距离，便停下“歇歇”，用预制好的混凝土管片拼装隧道。这样，隧洞一挖完，隧道也随之建好。

作为国之重器，盾构机涉及地质、机械、力学、电气、控制、测量等多学科技术，有2万多个零部件，是衡量一个国家地下施工装备制造水平的重要标志。

我国盾构机曾长期依靠进口。本世纪初，我国开始盾构机自主研发，走出一条从无到有、从有到优的发展之路。中国盾构机凭借创新技术、过硬质量及高品质服务开拓国际市场，如今在全球市场占比达70%。

当前，国产盾构机刀盘直径已实现0.5米到15米全覆盖，尺寸不一、形状各异，可水平、斜向、竖向、转弯掘进，小到城市综合管廊，大到穿江越海隧道，都能满足施工需求。

文字采写：本报记者 李心萍

《 人民日报 》（ 2024年05月22日 08 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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