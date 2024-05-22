本报天津5月21日电 （记者武少民）5月18日，由天津大学牵头的脑机交互与人机共融海河实验室（以下简称“脑机海河实验室”），在天津集中发布多项签约揭牌合作项目，涵盖金融科技赋能、产业集群建设、创新成果发布等多个领域。

作为多学科交叉的前沿技术，“脑机接口”被列入未来产业十大标志性产品，被公认为是新质生产力的典型代表。近年来，天津市聚焦脑机接口关键器件、关键算法研究及行业应用，将脑机海河实验室作为培育脑科学和类脑科学战略科技力量的重大项目，已在脑电识别精度、控制指令数量和信息传输率等关键指标方面取得重大进展，天津脑机接口创新产业加速聚链成势。

事件相关电位仪是发展无创脑机接口技术的关键基座系统。为实现我国脑机接口关键技术自主可控，脑机海河实验室在天开高教科创园孵化的科技型企业——燧世（天津）智能科技有限公司，与中电云脑（天津）科技有限公司，在签约仪式上联合发布首款全国产高性能事件相关电位仪“神工—神关”，为这一部件装上“中国芯”。

“该仪器搭载了团队研发的第二代‘脑语者’8通道24位高精度脑电采集芯片，拥有完全自主知识产权，与目前常见商用芯片完全兼容，可实现头皮脑电信号的高精度采集。‘神工—神关’国产高性能事件相关电位仪可提供覆盖‘刺激—采集—分析’的脑机接口全链条功能，支持视觉、听觉、触觉多模态事件刺激，为脑机接口产品大规模应用提供重要支撑。”中电云脑（天津）科技有限公司总经理程龙龙说。

国内首个面向脑机接口产业发展的专项基金——脑机海河实验室基金发布，首期目标规模10亿元，由脑机海河实验室、天津滨海高新区管委会、河西区政府等合作设立，旨在建立“科学家+企业家+基金投资人”的创新投资模式，撬动社会资本支持脑机全产业链发展，赋能初创企业快速成长。

由脑机海河实验室牵头，联合京津冀国家技术创新中心、中国电子等近40家机构，发起成立的京津冀脑机交互与人机共融产业联盟正式揭牌。该联盟依托京津冀三地相关领域产业优势资源，以高水平人才集聚、高能级科技创业与高精准金融赋能，推动更多脑机接口技术成果转化为科技红利，助力脑机交互与人机共融领域产业链补链、延链、强链，支撑相关产业更高质量发展。

“我们正在以脑机接口创新产业为‘线’，带动金融链、创新链、产业链环环相扣，齐头并进。”脑机海河实验室副主任倪广健表示，“实验室将继续高标准打造优质载体，依托滨海高新区与天开园，谋划布局天津市脑机未来产业先导区，促进更多科技成果从‘实验室’走向‘生产线’，为构建创新开放的生态圈积能蓄势。”

《 人民日报 》（ 2024年05月22日 11 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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