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物流降成本要从供需两端发力（观象台）

贺登才
2024年05月22日06:22 | 来源：人民网－人民日报
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　　进一步降低全社会物流成本，要从全社会、全要素、全链条系统考虑，从经济总量和物流成本双向发力，做好供给端和需求端两篇文章

　　

　　今年2月，习近平总书记主持召开中央财经委员会第四次会议时强调：“物流是实体经济的‘筋络’，联接生产和消费、内贸和外贸，必须有效降低全社会物流成本，增强产业核心竞争力，提高经济运行效率。”

　　党的十八大以来，随着经济平稳增长、政策持续发力、现代物流提档升级，我国社会物流总费用与GDP的比率由2012年的18%降到2023年的14.4%。进一步降低全社会物流成本，要从全社会、全要素、全链条系统考虑，从经济总量和物流成本双向发力，做好供给端和需求端两篇文章。

　　调整结构，做大做优经济总量。首先，要加快发展新质生产力，特别是战略性新兴产业和未来产业。这些产业相较于传统产业附加值高、物流量小，所需物流成本低。大力发展战略性新兴产业和未来产业，可以大幅减少物流作业规模。再者，要持续优化区域产业布局。随着国家物流枢纽布局和建设，枢纽经济、临空经济、临港经济发展，物流活动越来越向原料的生产地、商品的消费地和货物的转运地集中。培育发展枢纽经济、壮大完善产业集群物流配套、建设城市群和都市圈、设立流通战略支点城市，推动产业链集中聚集，可以大幅缩短供应链空间距离。此外，还要进一步扩大生产性服务业。第二产业所需的物流成本往往大于第三产业，这些年，我国第三产业规模扩大，但生产性服务业仍然有待进一步发展。鼓励制造业企业分离分立物流部门，剥离释放物流功能，发展专业化、社会化物流企业，是提高物流效率、有效降低全社会物流成本的一个重要途径。

　　深化改革，推动物流运输提质增效。一方面，我国地域辽阔，各地资源禀赋差异较大，西煤东运、北粮南运等大运量、长距离运输总体上推高了物流成本。针对此，要建设坑口电站、变输煤为输电，大力发展可再生能源及核能等清洁能源，减少煤炭开采和运量；要多在产地进行粗加工，将原粮变成品、毛菜变净菜、原木变板材，减少无效运输、迂回运输。另一方面，要发挥网络效应、压缩流通环节、加快库存周转、调整运输结构，通过优化流程、压缩环节，进一步挖掘和释放物流新模式的潜力。比如通过加强销售预测、订单管理，推行供应商管理库存、循环取货等管理模式，提高库存管理水平，消除低效库存、实现“零库存”。又如通过共享物流资源实现优化配置，提高物流资源使用效率。

　　优化环境，推动形成统一高效、竞争有序的物流市场。当前，降低全社会物流成本，仍有一些政策方面的堵点卡点需要突破。比如清理规范各地排他性、歧视性“土政策”，形成统一高效、竞争有序的物流市场。又如分车型、路段和时段为进城货车提供通行便利，建立“物流友好型城市”。再如完善物流设施专项规划，重点保障国家物流枢纽等重大物流基础设施的合理用地需求，等等。

　　总而言之，降低全社会物流成本是一项系统工程。多措并举、持续发力，中国经济大循环会更畅通、效率会再提升。

　　（作者为中国物流与采购联合会副会长）

　　《 人民日报 》（ 2024年05月22日 18 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)
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