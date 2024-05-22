本报记者 王云杉

广东、江苏、山东、浙江等东部经济大省继续“挑大梁”，京津冀、长三角、粤港澳大湾区等区域经济较快增长，中西部地区产业加快转型升级……国家发展改革委有关负责同志日前表示，今年以来我国区域经济稳定向好。专家认为，我国区域高质量发展的积极因素、有利条件持续累积，区域经济发展正逐步走上结构优化、竞相发展的新轨道。

经济大省继续发挥挑大梁作用。

今年一季度，广东、江苏、山东、浙江、福建5个沿海经济大省实现地区生产总值11.7万亿元，占全国比重接近2/5。

习近平经济思想研究中心研究四部主任张燕表示，东部地区在区域开放发展方面持续发挥开放引领作用，一季度出口、进口增速分别高于整体2.7个、1.2个百分点。高水平制度型开放稳步扩大，如上海2月份发布方案，全面对接国际高标准经贸规则，推进中国（上海）自由贸易试验区高水平制度型开放，聚焦8个方面提出117项措施；海南自由贸易港建设扎实推进，海南一季度货物进出口增长11.3%，高于全国6.3个百分点。

京津冀协同发展水平持续提升。中国宏观经济研究院国土开发与地区经济研究所所长周毅仁介绍，一季度，北京高技术产业投资在集成电路、新能源汽车等带动下增长33.7%；天津战略性新兴产业投资增长18.3%，新能源汽车、城市轨道车辆、集成电路产量分别增长41.4%、17.4%和13.0%；河北高技术制造业投资、规上高新技术产业增加值分别增长91.6%、13%。

长三角地区高质量发展取得良好开局。民营企业生产向好，一季度，浙江省规上工业民营企业增加值增长9.3%，对规上工业增加值增长的贡献率达80.5%。汽车制造等重点行业上行，一季度，安徽汽车及其零配件出口增长35.4%。

粤港澳大湾区三地联动更加紧密。港珠澳大桥口岸出入境客流、车流屡创新高，据统计，3月29日进境客车1.04万辆次，刷新“澳车北上”“港车北上”政策落地以来口岸单日进境客车最高纪录。周毅仁表示，重大合作平台的赋能作用也进一步增强，横琴分线管理政策正式实施，封关首月经“一线”横琴口岸出入境旅客增长35%；前海和香港科技园正式上线试运行深港跨境数据验证平台，前海港企服务总站、前海香港青年发展中心、香港大学青年科创学院陆续揭牌。

中西部地区和东北地区加快转型发展。

一季度，西部地区实现生产总值6.34万亿元、增长5.2%，中部地区实现生产总值6.32万亿元，增速为4.7%。其中，安徽、湖北高技术制造业增加值分别增长23.4%、21.5%，四川高技术产业投资增长17.7%，均远高于全国水平；内蒙古制造业投资增长37.3%。

一季度，东北三省固定资产投资同比增长9.6%，其中制造业投资同比增长17.8%。冰雪旅游火爆“出圈”，一季度黑龙江、吉林、辽宁游客接待量分别增长113.3%、95.4%、68.2%。

张燕介绍，今年一季度，中西部地区外贸结构进一步优化，中部地区高端装备、电动汽车出口分别增长42.6%、107.3%，西部地区加工贸易进出口由降转增，中西部地区半导体制造设备、平板显示模组等进口均实现了两位数增长。此外，中欧班列、西部陆海新通道对中西部地区对外开放的带动作用进一步加大。

《 人民日报 》（ 2024年05月22日 18 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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