罗珊珊

人民对美好生活的向往将推动释放更澎湃的市场活力，也为全球经贸发展注入更多新动能

在北京首都国际机场采访，笔者有幸见证了进口鲜花的跨洋之旅：经首都机场海关查验合格放行后，一批清晨从厄瓜多尔进口到北京的鲜花，中午就能运抵北京王四营鲜花批发市场，最快下午就可摆进北京居民家中。

鲜花娇嫩易腐，如今却可快速飞入大江南北的家家户户，折射出国内国际双循环的畅通高效。

人民对美好生活的向往激发了超大规模市场潜力。人们对鲜花的消费需求变得更加常态化、高频化。以前人们买鲜花，更多是在节日、生日等特殊时点，以作庆贺之用。而现在的消费者，尤其是年轻消费群体，日常就有买花的习惯，用来装饰工作和生活场所，成为注重生活品质的常见方式。在社交平台上，时常能看见消费者分享不同时节买花、养花的心得，从玫瑰、百合、月季到虞美人、风铃花、芍药，鲜花种类大大丰富。越来越火的“鲜花经济”正催生千亿级消费新蓝海。中国花卉协会分析报告显示，2022年我国花卉零售市场总规模达1986.8亿元。

商贸物流业的高质量发展为鲜花架设了一条通往百姓家的“高速路”。“鲜花经济”的火热，离不开畅通的国内大循环。“跨境电商+快递物流”的组合，改变了消费业态，也为鲜花、水果等消费市场打开了发展新空间。中国花卉协会分析报告显示，2022年，鲜花电商零售额一路攀升，占花卉零售市场总规模的54.6%。比如，在被誉为“亚洲花都”的昆明斗南花卉交易市场，通过电商平台，全国各地的消费者皆可轻松购买到来自该市场的鲜花。快递物流时效不断优化、冷链运输技术持续提升，斗南市场的鲜花可以在24小时内抵达全国主要省会城市。

高水平开放政策丰富了鲜花市场的供给，推动产业蓬勃发展。从推进自贸协定谈判到举办进博会，再到不断优化通关便利程度，开放中国敞开怀抱欢迎全球好物。以产自厄瓜多尔的进口玫瑰花为例，5月1日，《中华人民共和国政府和厄瓜多尔共和国政府自由贸易协定》正式实施，中厄双方将分别对约90%的税目逐步相互取消关税，进口玫瑰花的关税也从10%降至8%。除了进口成本更低，针对鲜切花易枯易霉变、对环境温度湿度要求高等特点，首都机场海关开辟专门区域，提供“7×24小时”不间断通关服务，贸易便利化程度大大提升。在开放的市场环境下，进口鲜花与本土鲜花争奇斗艳，花卉产业创新发展，鲜花品种更加丰富、种植技术愈发成熟，更好满足人们对“美”的消费需求。

“鲜花经济”繁荣的背后，是超大规模市场的澎湃动能，是中国高水平开放的政策效能，是更加畅通高效的国内国际双循环。迈向中国式现代化的新征程，14亿多中国人民对美好生活的向往将推动释放更澎湃的市场活力，也为全球经贸发展注入更多新动能。

《 人民日报 》（ 2024年05月22日 19 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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