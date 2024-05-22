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契合银发经济需求 大家养老保险发布新品

2024年05月22日08:29 | 来源：新华网
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原标题：大家养老新品“鑫享久久养老年金保险”

　　5月21日，大家养老保险在北京发布新品“大家养老鑫享久久养老年金保险”（以下简称“鑫享久久”）。该产品的推出旨在丰富市场上养老年金保险产品的供给，契合银发经济时代多元化的产品需求。

　　本次发布会以“孝心献至亲 鑫享久久情”为主题，受到业界广泛关注与支持。大家养老保险副总经理霍晶、综合拓展渠道业务负责人周新，以及合作伙伴创信保险销售年金负责人厉辉、慧择保险产品总监叶鹏程、i云保&保通副总裁徐军灿、银盾保险CEO Sharon Wan以及梧桐树保险执行董事、联席CEO郭庆等业界领袖受邀出席发布会，共同见证“鑫享久久”的成功发布，为养老金融高质量发展再添新势能。

　　发布会上，霍晶介绍了养老金融市场的新机遇及“鑫享久久”的产品开发思路。“伴随着养老金融快速发展，养老保障需求呈现多层次、多元化特点，持续创新适老、友好的养老金融产品和服务，支持具有养老属性的储蓄、理财、保险、基金等产品发展，是做好养老金融这篇大文章重点关注之一。大家养老保险致力于为客户提供专业的养老整体解决方案，积极开发适老、友好的养老金融保险产品和服务，更好满足客户及销售端多元化的服务需求。本次针对细分领域‘银发群体’的养老需求，‘鑫享久久’应运而生。”霍晶如是说。

　　会上各位嘉宾纷纷就养老保障领域的热点问题进行了深入探讨。创信保险销售年金负责人厉辉表示：“要抓住老年市场，公司才能长期成长。这时候，立足养老的刚需人群，老年人群的产品和服务将脱颖而出。当老龄化成为趋势，养老保险便大有可为。”慧择保险产品总监叶鹏程则从消费者角度出发，分享了对新型保险产品的看法。他认为，银发一族的风险承受和识别能力较弱，客户稳健守富、财富传承的需求越来越强烈。鑫享久久能很好满足老年客户储蓄和养老、传承的多重需求。

　　徐军灿、Sharon Wan以及郭庆等嘉宾在交流中各抒己见，表达他们对养老保障建设的独到观点以及对更多新品的期待。

　　面临养老需求剧增的大环境，如何实现未来的高品质养老生活成为当下社会关注的热点话题。大家养老保险相信，“大家养老鑫享久久养老年金保险”将会在市场竞争中脱颖而出，成为消费者提前布局养老的明智选择。

(责编：曹淼、李源)
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