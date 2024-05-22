人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

太古可口可乐投资12.5亿元建大湾区智能绿色生产基地

2024年05月22日08:40 | 来源：新华社
小字号

原标题：太古可口可乐投资12.5亿元建大湾区智能绿色生产基地

　　投资12.5亿元人民币的广东太古可口可乐大湾区智能绿色生产基地5月21日在广州市黄埔区奠基。新厂房占地近12.8万平方米，将新建11条饮料生产线以及立体仓库和配套设施，年产能相较目前产能将提升约66%。

　　据了解，太古可口可乐致力于将该生产基地建设成绿色、智能、环保、多元化的世界级工厂。太古可口可乐总裁苏薇介绍：“我们期待进一步累积公司的可持续发展及数字化优势，满足不断升级的消费者需求，推动行业向更加绿色、智能的方向迈进。”

　　“太古可口可乐一直视中国市场为重要的战略市场，中国内地已经成为引领太古可口可乐持续增长的重要引擎，我们也从这里不断获得灵感，推动创新。”苏薇说。

　　广东太古可口可乐有限公司成立于1995年12月，是太古可口可乐中国内地销量最大的装瓶厂之一。目前，太古可口可乐在广东运营5家装瓶厂，共拥有14条现代化生产线。

　　太古可口可乐是太古股份有限公司的全资附属公司，是可口可乐全球装瓶系统第五大销量的装瓶集团，在中国内地（大陆）、港台地区、越南及柬埔寨拥有生产、推广及经销可口可乐公司产品的专营权。其生产及经销39个饮料品牌，包括可口可乐、雪碧、芬达、美汁源等。（丁乐、韩梦圆）

(责编：曹淼、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
“光伏+核电”多能互补 全国最大海上光伏电站开工建设
　　人民网北京5月21日电 （记者杜燕飞）我国最大的海上光伏项目——中核田湾200万千瓦滩涂光伏示范项目日前在江苏连云港开工建设。该项目利用核电站温排水区域，开展“光伏+核电”多能互补，建成后将年节约标准煤约68万吨，年减少二氧化碳排放177万吨。…
促文旅重在抓人心 推进中国式现代化湖北实践走深走实
　　湖北省文化和旅游厅党组书记、厅长李述永。受访者供图 改革开放特别是党的十八大以来，我国旅游发展步入快车道，形成全球最大国内旅游市场，成为国际旅游最大客源国和主要目的地。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部