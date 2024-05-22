原标题：太古可口可乐投资12.5亿元建大湾区智能绿色生产基地

投资12.5亿元人民币的广东太古可口可乐大湾区智能绿色生产基地5月21日在广州市黄埔区奠基。新厂房占地近12.8万平方米，将新建11条饮料生产线以及立体仓库和配套设施，年产能相较目前产能将提升约66%。

据了解，太古可口可乐致力于将该生产基地建设成绿色、智能、环保、多元化的世界级工厂。太古可口可乐总裁苏薇介绍：“我们期待进一步累积公司的可持续发展及数字化优势，满足不断升级的消费者需求，推动行业向更加绿色、智能的方向迈进。”

“太古可口可乐一直视中国市场为重要的战略市场，中国内地已经成为引领太古可口可乐持续增长的重要引擎，我们也从这里不断获得灵感，推动创新。”苏薇说。

广东太古可口可乐有限公司成立于1995年12月，是太古可口可乐中国内地销量最大的装瓶厂之一。目前，太古可口可乐在广东运营5家装瓶厂，共拥有14条现代化生产线。

太古可口可乐是太古股份有限公司的全资附属公司，是可口可乐全球装瓶系统第五大销量的装瓶集团，在中国内地（大陆）、港台地区、越南及柬埔寨拥有生产、推广及经销可口可乐公司产品的专营权。其生产及经销39个饮料品牌，包括可口可乐、雪碧、芬达、美汁源等。（丁乐、韩梦圆）

(责编：曹淼、李源)

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