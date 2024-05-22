原标题：前四个月我国电子商务保持较快增速

本报北京5月21日电 记者董蓓21日从商务部获悉，1至4月，我国电子商务保持较快增速，在提升商务领域数字化水平、促进消费增长、拓展国际合作中发挥积极作用。

商务领域数字化进程加快。1至4月全国网上零售额4.41万亿元，同比增长11.5%，其中实物商品网上零售额3.74万亿元，增长11.1%，占社会消费品零售总额的比重为23.9%，跨境电商出口占货物贸易出口比重稳步提高。

网络消费新增长点持续发力。第六届“双品网购节”成功举办，各地围绕数享生活、数贸全球、数智赋能三大主题推出230余场活动，更好满足品牌品质需求，活动期间，全国网络零售额增长12.1%。服务消费增速快于总体，1至4月商务部重点监测网络服务消费额增长25.1%，其中在线旅游增长77.6%，新中式游、县城游、出境游受青睐；以旧换新政策效应开始显现，4月份家电和家具网络销售额分别增长9.3%和12.2%，较上月加快2.3和3.2个百分点。

电商国际合作取得新进展。中国商务部和塞尔维亚内外贸易部签署电子商务合作谅解备忘录，双方建立电商合作机制，开展联合研究和人员培训，促进地方合作，鼓励企业间合作，促进中小企业与大型平台对接。截至目前，中国已与31个国家建立了双边电商合作机制。上海“丝路电商”合作先行区建设进展良好，38项试点举措中36项启动实施。

(责编：罗知之、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经