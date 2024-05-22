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全国首单植被综合碳汇价值保险保单签约

本报记者 杜倩 苏雁
2024年05月22日08:48 | 来源：光明日报
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原标题：全国首单植被综合碳汇价值保险保单签约

本报南京5月21日电 记者杜倩、苏雁从南京市高淳区发改委获悉，全国首单植被综合碳汇价值保险保单20日在高淳签约。签约仪式上，中国人民财产保险股份有限公司高淳支公司与南京市高淳区漆桥街道签订协议，投保规模39545亩，保费3万多元，总保险金额47.69万元。

植被综合碳汇价值保险是以遥感碳汇观测及计量测算技术为基础，以植被、耕地等生态资源受损导致碳汇损失计量为补偿依据的创新型特色农业碳汇保险产品。通俗讲，就是被保险方漆桥街道在约定保险期内，因自然灾害、意外事故造成林地、湿地、耕地、土壤等生态资源受损后，经遥感测算出的实际碳汇量低于约定的目标碳汇量时，可按照一定标准申请赔付。

据介绍，漆桥街道拥有首批省级现代农业产业高质量发展示范园，农业产业较为集聚，有茶叶村、早园竹村、草莓村等，耕地和农作物发挥着重要的生态和社会价值。2022年夏季，高淳持续高温干旱，造成茶叶等农作物减产，漆桥街道的大部分农作物虽然投保了传统农业保险，但无法覆盖固碳量的损失。

“漆桥街道购买植被综合碳汇价值保险，主要就是从防与救的角度考虑了对碳汇功能的保障。其保单规模覆盖了漆桥街道辖区内的所有耕地、林木等，其中耕地面积占到近一半。”漆桥街道党工委书记管建平介绍，“如果耕地、农作物等再发生自然灾害、意外事故，导致实际碳汇量低于目标值时，我们可按照碳汇量每吨35元的协议价申请赔付。并且所有保险赔款将用于植被碳汇资源的救助和生态修复，从而减少碳排放并加快生态系统的恢复过程。”

据悉，此次基于遥感观测和分析技术，针对地表植被、耕地、土壤的碳汇保险，尚属全国首单。高淳区发改委相关负责人表示，接下来将更大力度探索“两山”转化新路径，加快推动环境优势加快向发展优势、竞争胜势转变，为更好实现碳达峰碳中和目标探索路径、积累经验。

(责编：罗知之、陈键)
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