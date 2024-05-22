原标题：近五年全国新开工改造老旧小区22万个

本报北京5月21日电 记者邱玥从近日举办的全国城镇老旧小区改造工作现场会上获悉，2019年至2023年，全国新开工改造城镇老旧小区22万个，惠及居民3800多万户、约1亿人。

住房城乡建设部相关负责人介绍，2019年至2023年，全国共更新改造水电气热等老化管线管道近30万公里，同步实施建筑节能改造，加装电梯10.8万部；增设停车位325万个、电动汽车充电桩10.4万个、电动自行车充电桩68万个；增加文化休闲、体育健身场地2600多万平方米，增设养老、托育、便民市场等社区服务设施6.8万个。

(责编：罗知之、陈键)

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