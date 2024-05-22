郭冀川

原标题：前4个月通信行业整体运行平稳 5G等新型基础设施建设持续推进

5月21日，工业和信息化部公布2024年1月份至4月份通信业经济运行情况。总体来看，1月份至4月份，通信行业整体运行平稳。前4个月，电信业务收入累计完成5924亿元，同比增长4%；5G、千兆光网等新型基础设施建设持续推进，网络连接用户规模不断扩大，移动互联网接入流量较快增长。

5G方面，5G用户占比超五成。数据显示，截至4月末，三家基础电信企业及中国广电的移动电话用户总数达17.59亿户，比上年末净增1528万户。其中，5G移动电话用户达8.89亿户，比上年末净增6735万户，占移动电话用户的50.6%，占比较上年末提高4个百分点。

5G网络建设持续推进。截至4月末，5G基站总数达374.8万个，比上年末净增37.2万个，占移动基站总数的31.7%，占比较一季度提高1.1个百分点。

近年来，工业和信息化部会同各方综合施策，持续推动5G基础设施建设和应用落地，2019年6月份，工信部发放5G商用牌照，标志着中国正式进入5G商用时代。2021年7月份，工业和信息化部等十部门印发《5G应用“扬帆”行动计划（2021-2023年）》，提出“大型工业企业的5G应用渗透率超过35%”“每个重点行业打造100个以上5G应用标杆”等目标。今年5月份，工业和信息化部部署启动5G异网漫游商用推广，标志着5G异网漫游进入新阶段。

信息消费联盟理事长项立刚向《证券日报》记者表示，我国的5G网络建设坚持适度超前原则，实现以建促用，建用结合，为5G应用发展奠定了基础。得益于5G用户规模增长，如今5G正在越来越多的行业领域发挥赋能效应，已经形成多个具备商业价值的典型应用场景。

今年4月份，在国务院新闻办举行的2024年一季度工业和信息化发展情况新闻发布会上，工业和信息化部新闻发言人、总工程师赵志国介绍，行业应用方面，5G应用已经融入到97个国民经济大类中的74个，“5G+工业互联网”项目数超过1万个，应用赋能向核心控制环节加速拓展。

项立刚说，5G正在向5G-A(“5G-A移动通信技术”，也称5.5G)演进，作为5G的演进和增强，5G-A的网络能力可实现十倍提升，落地场景更加广阔，进一步扩展了5G的应用范围，促进5G垂直行业应用蓬勃发展。

深度科技研究院院长张孝荣对记者分析，未来5G基础设施建设还有望向海外市场延伸，向全球输出中国的5G经验，5G产业上游依然有扩大市场规模的机会。5G下游产业发展重点在5G手机、智能汽车等领域。

(责编：罗知之、陈键)

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