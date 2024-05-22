原标题：真招实策激活力 物流业降本增效迎政策利好

本报记者 刘 萌 见习记者 张芗逸

据中国铁路上海局集团有限公司（以下简称“上海局集团”）5月20日发布的消息，截至5月18日，长三角今年已完成海铁联运100.6万标准箱，较去年提前24天，同比增幅超20%。在长三角地区，铁路部门紧跟市场走势，强化货运点线能力支撑，持续推动海铁联运增运上量，降低社会物流成本。

中国财政学会绩效管理专委会副主任委员张依群在接受《证券日报》记者采访时表示，在构建全国统一大市场、全面拉动中国经济、全力应对国内外复杂形势的关键时期，各地积极推动降低物流成本，在物流带消费促投资方面发挥了积极作用。

物流降本增效持续加力

2022年，国务院办公厅印发的《“十四五”现代物流发展规划》提出，到2025年，基本建成供需适配、内外联通、安全高效、智慧绿色的现代物流体系。并给出到2025年社会物流总费用与国内生产总值的比率较2020年下降2个百分点左右的具体目标。

据中国物流与采购联合会数据，2023年，我国社会物流总费用与国内生产总值（GDP）的比率为14.4%，较2022年下降了0.3个百分点。我国在降低全社会物流成本方面已经取得初步成效，同时，未来仍有一定的提升空间。

5月11日召开的国务院常务会议指出，降低全社会物流成本有利于提高经济运行效率。会议强调，要“统筹推进物流成本实质性下降”。

5月17日召开的交通运输部部务会也强调，要切实推动交通物流降本提质增效各项工作任务落地见效，有效支撑降低全社会物流成本。

各地因地制宜，就物流降本增效制定举措。例如，在山东省人民政府日前发布的《2024年“促进经济巩固向好、加快绿色低碳高质量发展”政策清单(第二批)》中，就有10条政策聚焦有效降低全社会物流成本。

四川省交通运输厅相关负责人于近日表示，将以大规模设备更新为契机，进一步提升公路水路货运装备的绿色化、标准化水平，促进物流行业降本增效。

中国国际经济交流中心经济研究部副部长刘向东在接受《证券日报》记者采访时表示，今年以来，各地真招实策推动交通物流降本提质增效，涉及调整运输结构、发展多式联运，完善城乡物流寄递体系，推动物流设施数字化更新改造等多个方面。

多方面统筹推进成本下降

近段时间以来，包括山东、四川、河北等地均推出实招，致力于降低全社会物流成本。

未来，统筹推进物流行业降本增效在结构调整、设备更新、补齐短板方面均有一定的空间。以结构调整为例，发展多式联运就是其中重要的一环。

“推动多式联运能推动优化货物堆存、铁路运费、场站作业费，发挥降低综合物流成本，提高物流效率的支撑作用。”刘向东表示。

在长三角地区，海运与铁路运输相协同的多式联运已经取得初步成效，去年底相继开通的合肥派河港铁路物流基地和甬金铁路不断增线扩能，今年二季度以来，上海局集团每周分别开行合肥派河港铁路物流基地、甬金铁路至宁波舟山港海铁联运班列10列以上。

中国物流信息中心于5月19日发布的报告显示，一季度，行业发展势头总体平稳，部分业务领域呈现积极改善。调查结果显示，近半数企业涉及多式联运业务，占比较去年四季度提高约6个百分点。

北京改革和发展研究会特约研究员田惠敏在接受《证券日报》记者采访时表示，在统筹推进物流成本实质性下降时，要从深化综合交通运输体系改革、推进物流设施更新升级、推动跨区域合作等多方面入手。一是推动形成统一高效、竞争有序的物流市场，实现全国物流设施一体化联通、物流枢纽合理化布局；二是优化传统环节，统筹推进城市商业设施、物流设施、交通基础设施规划建设和升级改造，推动物流信息化、数字化、智能化、绿色化转型；三是加强国内区域联动，打破区域壁垒，形成区域物流协同效应。同时推动国际物流合作，优化国际物流网络，提升国际物流效率和降低成本。

(责编：罗知之、陈键)

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