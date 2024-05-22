田 鹏

原标题：上市公司多期分红既要会“说”更要会“练”

从三维化学于3月21日公开披露2024年中期分红安排的公告开始，A股市场上关于上市公司将开展“一年多次分红”的动作不断。

据《证券日报》记者不完全统计，截至5月21日，已有超过125家上市公司通过发布公告、回复投资者互动平台问答、开展业绩说明会等形式，公开表示拟推出2024年中期分红安排。

一时之间，“一年多次分红”现象成为A股市场的新风尚。究其原因，离不开监管的持续引导和积极鼓励。

今年年初，中国证监会召开2024年系统工作会议提出，大力推动提升上市公司的可投性，完善上市公司质量评价标准，督促和引导上市公司强化回报投资者的意识，更加积极开展回购注销、现金分红；随后，中国证监会主席吴清在十四届全国人大二次会议经济主题记者会上表示，将推动有条件的公司一年多次分红，特别是鼓励春节前分红；4月份，国务院印发的《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》明确，加大对分红优质公司的激励力度，多措并举推动提高股息率。增强分红稳定性、持续性和可预期性，推动一年多次分红、预分红、春节前分红等等。

在监管接续引导之下，A股市场“一年多次分红”氛围愈浓。然而，笔者在梳理上市公司中期分红公告时发现，相关公告披露质量参差不齐，具体体现在对于中期分红计划是否设有明确安排上。

披露质量较高的公司，往往会在中期分红公告中明确中期分红的实施条件、中期分红的具体时间以及清晰的分红额度。例如，再升科技于4月25日披露公告称，将在满足“公司在2024年1月份至6月份当期盈利且实现的盈利超过2023年公司归属于股东净利润的80%、累计未分配利润为正”等条件下，在“半年度或第三季度”，派发现金红利，“总金额不低于相应期间归属于上市公司股东的净利润的10%，且上限不应超过相应期间归属于上市公司股东的净利润”。

对比之下，有些上市公司公司只是在公告中表示将拟于2024年实施中期分红，但对于分红条件及具体额度均未明确提及。

上市公司实施中期分红的本意在于维护公司价值及股东权益，进一步加大投资者回报力度，提高投资者获得感。在笔者看来，广大投资者也应认真甄别，警惕部分公司存在“光说不练假把式”的可能性。

同时，对于已经发布中期分红计划的公司而言，则需要注意不但要会“说”更要会“练”。

而所谓“练”，一方面，指的是相关上市公司不能把中期分红当口号来喊，也要在后续过程中确保分红计划落实落细。另一方面，相关公司也要“练”好中期分红的内在能力，即不断增强竞争能力、提升创新能力、提高抗风险能力，平衡好投资者回报与公司业务可持续发展，确保分红比例应与公司目前的现金流状况、盈利能力和未来的发展规划相匹配。同时，也应就分红情况与投资者保持良好的沟通，及时、准确、完整地披露分红信息，让积极信号释放的更加清晰有力。

(责编：罗知之、陈键)

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