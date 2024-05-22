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畅通物流业“脉络” 推进成本实质性下降

苏诗钰
2024年05月22日08:52 | 来源：证券日报
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原标题：畅通物流业“脉络” 推进成本实质性下降

较去年提前24天突破100万标箱！这是中国铁路上海局集团有限公司5月20日发布的长三角海铁联运相关数据。这组数据体现了海铁联运业务增势强劲，更显现了长三角物流业降本增效的成果。

物流行业竞争日趋激烈，推进成本实质性下降成为企业都需要修炼的内功。5月11日召开的国务院常务会议指出，现代物流贯通一二三产业，联接生产和消费、内贸和外贸，降低全社会物流成本有利于提高经济运行效率。

物流行业“脉络”庞大，是链接生产到消费的重要一环。中国物流与采购联合会发布数据显示，今年一季度，社会物流总额88万亿元，按可比价格计算，同比增长5.9%。中央多次提出要有效降低全社会物流成本，这也是推进经济社会高质量发展的一个重要举措。

正如中国物流与采购联合会副会长任豪祥日前在2024中国物流论坛暨第十五届物流文化节上表示，物流产业与其它产业深度融合，引导上游制造、商贸企业深度整合资源，通过需求牵引降成本，通过提质增效降成本，通过结构调整降成本。要用好物流新质生产力，加快物流产业数字化转型和智慧化改造，构建数字共享、协同共生的智慧物流生态体系。

可以看出，降本增效将是今后一段时间物流领域的一项重要任务。降低全社会物流成本分为两个方面，即涉及物流业务的生产企业和物流企业。在笔者看来，物流行业的每个关口都要对每一项运营成本反复分析抽丝剥茧，全面把握降本空间，出台细化文件精准施策畅通物流业“脉络”。

一方面，对于涉及物流业务的生产企业，要引导企业强化成本管控意识尊重规律。提高员工的成本管控意识，将降本增效减少浪费扩展到各个环节。从包装源头和服务商选择上下功夫，寻找性价比高的物流服务商，将物流业务外包给专业的公司，以降低不必要的投资成本。

另一方面，对于物流企业，要加强土地和资金保障，优化健全物流网络，合理规划物流线路和仓储体系，消除不合理的运输现象，减少多余环节，降低运输成本。同时，要深入落实减税降费政策，降低税费成本，加强物流领域收费行为监管。此外，要加强信息开放共享，建立物流成本数据库，利用信息系统的数据汇总，提高物流效率。

距离不是问题，相向而行才是关键。有效降低全社会物流成本有关工作还将面临诸多挑战，只有各部门协同发力，朝着共同的目标群策群力，才能确保各项政策措施落地见效，统筹推进物流成本实质性下降。

(责编：罗知之、陈键)
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