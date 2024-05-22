陆成宽

原标题：南方先进光源应该建成什么样

国家重大科技基础设施南方先进光源应该建成什么样？港澳高校希望南方先进光源提供哪些服务？南方先进光源将如何促进粤港澳大湾区发展？5月21日，南方先进光源港澳地区研讨会举办，来自香港、澳门7所知名高校的专家齐聚一堂，共同探讨以创新模式推动粤港澳共建南方先进光源，充分发挥港澳地区在创新能力和国际影响力上的优势，以实现大科学装置的高水平建设和运行，促进科技成果产出和转化。

南方先进光源是拟在粤港澳大湾区新建的第四代衍射极限同步辐射光源，其束流发射度和亮度将达到所在能区的国际领先水平。同步辐射光源就像观测物质微观结构的“探照灯”，可以产生“全且亮”的X光，“看清”物质结构的静态构成和动态演化，从而推动材料科学、化学工程、能源、环境、生物医学等多领域发展。

“同步辐射光源与散裂中子源都是研究物质微观结构的理想‘探针’，两者之间优势互补。”中国科学院高能物理研究所副所长王生介绍，2018年，中国散裂中子源已在广东东莞建成并高效运行，规划中的南方先进光源毗邻中国散裂中子源建设，可以发挥“一加一大于二”的效果。

“两个装置将组成世界一流的研究中心，形成支撑大湾区综合性国家科学中心的大科学装置群，进一步增强集聚效应，提升粤港澳大湾区的基础研究能力。”王生说。

研讨会上，专家分享了他们在各自研究领域对于南方先进光源的科研需求。他们表示，南方先进光源的建设可以引领相关学科的技术创新，促进多学科交叉研究和成果产出，提升粤港澳大湾区乃至中国在全球科技创新格局中的地位。

“大湾区科研团队众多、产业基础深厚，南方先进光源的规划建设将充分结合用户需求，形成差异化定位，通过技术及服务创新，更好发挥大科学装置对相关领域的支撑作用。”在中国科学院高能物理研究所研究员郝权看来，大湾区用户有“近水楼台”的优势，中国散裂中子源和建成后的南方先进光源研究平台，将助力港澳高水平科研成果的产出，推动港澳科技发展与创新。

为推动南方先进光源前期工作，中国科学院高能物理研究所已建成南方光源研究测试平台，开展关键核心技术的预制研究工作；成立了南方先进光源指导委员会，广泛开展用户需求调研和线站规划，确定了一期工程10条线站的初步设计方案；并根据我国南方地区特别是大湾区前沿科技和高端产业需求，在生物医药、新能源材料与器件、资源环境、材料基因、凝聚态物理及化学化工等11个主要研究领域成立了工作组并召开研讨会。

王生表示，南方先进光源将把服务粤港澳大湾区的产业发展作为重要定位之一，在服务基础研究和应用基础研究的同时，更加注重和大湾区先进产业的结合，未来有望为大湾区的产业创新和升级作出重要贡献。

(责编：罗知之、陈键)

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