原标题：“玲龙一号”全球首堆主控室正式启动

科技日报海口5月21日电 （记者王祝华 都芃）21日，全球首个陆上商用模块式小型核反应堆“玲龙一号”的主控室正式启动，标志着“玲龙一号”的系统设备进入安装高峰期。

主控室是核电站的系统和设备的监视和控制中心，相当于核电站的“大脑”。在主控室内，值班人员通过各种监测设备获得区域内各设备和系统运行情况，并根据这些信息对区域内的设备、系统发出恰当的操作和指令。

“玲龙一号”主控室采用挂墙式监视大屏，这一设计极大优化了主控室空间。其中，主控室内的数字化控制系统，即DCS系统被业内喻为核电站的“神经中枢”。这一系统采用的是我国拥有自主产权的龙鳞平台和龙鳍平台。

据介绍，龙鳞平台可实现各类工况下反应堆安全控制，确保核电厂的安全运行；龙鳍平台则负责运行和管理，是核电厂高效经济运行的重要保障。主控室和DCS系统一起控制监视核电厂数百个系统、近万个设备运行和各类工况，保障其安全、可靠、高效运行。

作为海南核电多用途模块式小型堆科技示范工程，“玲龙一号”于2021年7月在海南昌江开工建设，预计2026年建成。其建成投运后，预计每年发电量可达10亿度，可满足海南52.6万户家庭用电需求。

(责编：罗知之、陈键)

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