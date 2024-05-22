都 芃

原标题：智能家居场景迈进3.0时代

全自动扫地机器人、人工智能辅助家居康养系统、“深睡小屋”智能家居睡眠系统……日前，在海南举办的第四届中国国际消费品博览会上，智能家居相关的前沿科技产品引来大量观众驻足、体验，成为展会热点。

今年政府工作报告提出，积极培育智能家居、文娱旅游、体育赛事、国货“潮品”等新的消费增长点。当下，智能家居产业迎来快速增长期，智能家居新场景不断涌现。

向“空间适应人”转变

智能家居是人工智能技术和物联网技术在家居场景中相互融合的产物。其核心是让家电甚至家居环境智能化，可以根据居住者的具体生活需求调度整个家居环境，让居住者享受便捷、舒适、安全的生活。

近年来，人工智能技术快速进步，为智能家居产业发展带来强劲动力。新技术出现推动新理念落地，催生了各类新功能、新产品。如果说智能家居过去处于以某类产品为中心的单品智能阶段，那么在新技术助推下，它现在正转向以满足特定需求为核心的场景智能阶段。

《2023年中国智能家居（AIoH）发展白皮书》显示，智能家居的发展可以分为三个阶段。1.0时代是以智能单品设备为核心，人们可以通过手动、语音、遥控等方式完成设备的基础智能控制。进入2.0时代，家居多元化场景成为核心，借助网络通信与物联网技术，满足家庭多样需求，促进场景整体联动。到了3.0时代，用户个性化需求成为智能家居场景核心。智能家居将借助机器视觉、深度学习、语义识别等技术，优化视觉、感知、导航、决策等功能的人工智能算法，加强智能家居的自主决策能力，真正打造理解人类需求的智能家居环境。

在3.0时代，借助人工智能，用户可以使用语音、手势等更多自然交互方式与智能家居产品展开“对话”。智能家居也可以利用深度学习技术，持续学习用户的行为习惯、场景需求，在不需要用户主动操作的情况下，提前识别用户需求，主动提供贴合用户需求的服务，从“人适应空间”向“空间适应人”转变。

此外，智能家居系统在采集家居环境内部信息的同时，还可通过连接外界信息，如天气情况、交通信息等，将家居小环境与外部大环境联动，从而提供更加精准的智能服务，为用户打通整个智能生活链条，挖掘和创造出新的智能生活场景。

场景识别成热门方向

围绕用户的不同生活场景进行自动识别并提供服务，是当下智能家居发展的一大趋势。用户无需进行复杂的设置和操作，只需要一个简单的指令或动作，便可以开启一系列智能场景。

清晨，当闹钟响起，卧室窗帘会自动拉开，音箱中响起舒缓的音乐并自动播报当天天气状况。走出卧室，客厅、餐厅中的烧水壶、监控摄像头、空气净化器等日用电器也从睡眠模式中“醒来”，恢复至日常工作状态。

当用户迈出家门，智能门锁落锁，家中所有灯具、灶具、电视机、空气净化器等纷纷停止工作。扫地机器人出动开始全屋清扫，监控摄像头则打开“看家模式”，全方位守护家庭安全，有任何风吹草动都会实时推送信息至用户手机。

当夜晚来临，用户驾车归来，通过提前设置好的电子围栏，智能家居可以通过车辆位置，提前获知用户回家信息。空调、热水器等都会提前切换为预先设定好的模式，让用户进门即可获得舒适享受……

这些场景如今都已成为现实。在人工智能技术的推动下，智能家居系统不仅能够适应人，更可以认识人、协助人。例如，华为将车载毫米波雷达应用于智能家居中。它可以检测特定空间中是否有人，也可以检测人在空间中的具体位置，并根据人在空间中的行为进行智能化节电。“当空间内的人工智能超感传感器识别到人不在空间时，会自动关闭典型的三大耗电系统，包括照明、冷暖和影音，这种技术被广泛应用于酒店、会议室、办公室等场所，会产生巨大的经济效益和社会效益。”华为终端BG首席战略官邵洋说。

此外，借助多种类型传感器，人工智能还可以不断进行建模学习和姿态识别，例如识别老人是否从床上跌落，或者老人瘫倒之后16秒内是否起身等，为家居场景中的老人等弱势群体提供智能守护。

打破生态“孤岛”

随着新功能、新场景不断涌现，智能家居产业在高速成长的同时也面临挑战。当下，不同品牌产品在使用过程中存在生态割裂，对用户体验及产业良性竞争带来负面影响，不利于产业进一步发展壮大。全球智慧物联网联盟（筹）副秘书长何晓宇认为：“现在智能家居产业里，还存在生态碎片化的问题，大家在重复‘造轮子’。站在行业组织的角度，我们希望能够打破生态割裂的困境，为用户带来更好体验。”

目前，越来越多的头部企业、行业组织致力于搭建智能家居的统一连接标准，实现智能家居设备跨平台、跨品牌、跨品类的互联互通，为更多智能家居场景落地奠定坚实基础。不久前，由华为、TCL、美的、小米等智能家居头部企业联合起草的行业标准《移动互联网+智能家居系统跨平台接入认证技术要求》经工信部批准正式发布。该标准规定了智能家居系统中统一的设备发现、配网、接入认证的流程及技术要求，适用于智能家居应用终端、控制类终端、App、云平台等相关产品的互联互通软件开发，为不同智能家居设备接入统一的生态平台提供了可行性方案。

此外，在连接标准联盟的支持下，600多家科技公司合作开发的互联互通协议Matter也在5月初正式发布1.3版本。Matter作为互联互通的标志，已打通多个生态，让用户在选择智能家居的时候，有更多产品或品牌可以选择。

筑牢安全底线

除了打通不同生态平台间的连接障碍，安全同样是智能家居场景发展必须坚守的底线。智能家居设备会收集和分析用户的生活数据，并且与互联网或物联网进行连接。这些包含大量家庭隐私的数据一旦泄露，会给家庭安全带来严重隐患，因此必须对其进行高度保护。

家用电器的信息安全和隐私保护实际上是非常系统性的。除了家电产品本身，接入的运营商、提供各方面服务的企业等，都会对用户的信息安全产生影响。

近年来，在陆续出台的《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》等众多基础性法律框架下，关于智能家居数据信息安全的国家标准、行业标准持续细化。例如，国标GB/T41387-2022《信息安全技术智能家居通用安全规范》，围绕智能家居设备、控制软件、网关、应用服务平台等四个核心组成部分提出通用安全要求，为智能家居行业提供了基础通用的统一安全标准范本，有助于指导企业设计生产更安全的智能家居产品，从而使消费者放心选购、安心使用。

(责编：罗知之、陈键)

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