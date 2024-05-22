图为宁夏公路景观。 受访单位供图

科技日报讯 （记者王迎霞 通讯员李瑞杰）记者5月20日获悉，宁夏公路管理中心联合相关设计院、高校及企业开展《宁夏公路生态基质容器苗景观绿化技术研究与应用》课题研究，探索“交通+农业”技术融合新路径。

“公路景观绿化具有固碳释氧、提高行车安全系数等优点。但宁夏大部分公路地处干旱和半干旱带，景观绿化难度大。”宁夏公路管理中心相关负责人表示，为贯彻交通运输部与宁夏回族自治区人民政府《加快建设交通强国 打造黄河流域绿色交通发展先行区合作协议》要求，科研人员决定攻关公路绿化难题。

记者了解到，课题组充分践行“变废为宝”理念。科研人员在银川周边养殖场发酵的牛粪等废弃材料中掺加草木灰等，以此形成天然生态基质，再基于容器苗打造“不同树种+专用基质+配套容器”的栽培技术与绿化模式，达到快速造林成林、美化绿化的效果。目前，课题组已在国道110闽宁镇至平吉堡附近路段进行了应用场景试验，效果良好，有望解决公路沿线绿化工程树木成活率低、长势不佳等问题，并进一步降低公路管养绿化成本。

据介绍，下一步，宁夏交通运输厅将压紧压实生态环境保护责任，着力构建绿色规划、绿色建设、绿色管养、绿色运输、污染防治的绿色交通治理体系，持续跟进实施大宗工业固废道路资源化综合利用科技示范工程，指导立项一批省部级科研项目和科技成果推广项目，推动行业安全、绿色、高质量发展。

(责编：罗知之、陈键)

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