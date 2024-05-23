当前，数字技术以前所未有的速度、广度和深度改变人类的思维、生活、生产和学习方式。互联网场景日新月异，数字技术迭代升级就在分秒间，提升全民数字素养与技能，势在必行。

为进一步弥合数字鸿沟、促进共同富裕，2024四川全民数字素养与技能提升行动将于5月下旬启动，省委网信办联合众多省直部门、市(州)、全民数字素养与技能培训基地、行业协会和企业，充分结合各地特色、数字技能提升需求等，将陆续开展45个项目活动。

闻风而动、顺势而为。在天府大地上，一场顺应数字化浪潮、提升国民素质、促进全面发展的全民数字素养与技能提升活动即将拉开帷幕。

45个项目全面铺开

助力多群体融入数字生活

当前，随着信息技术的飞速发展，数字化生活正从曾经的美好憧憬变为触手可及的现实。

2021年，《提升全民数字素养与技能行动纲要》正式发布。2022年以来，中央网信办等15部门连续3年在数字中国建设峰会上宣布启动并共同主办“全民数字素养与技能提升月”活动。今年初，中央网信办等四部门印发的《2024年提升全民数字素养与技能工作要点》提出，到2024年底，我国全民数字素养与技能发展水平迈上新台阶。

为进一步提升全民数字素养与技能、共建共享数字化发展成果，加快建设网络强省、数字四川，从5月下旬开始一直持续到年底，四川多个省直部门、市(州)、全民数字素养与技能培训基地、相关行业协会和企业将陆续推出45个形式多样、内容丰富、干货满满的项目，做到场场有亮点、次次有新意。

“此次活动旨在深入实施全民数字素养与技能提升行动，进一步提升广大人民群众数字素养与技能，切实增进民生福祉，促进全民共建共享数字化发展成果。”省委网信办相关负责人表示。“数智”赋能，助力大众跨越“数字鸿沟”，以更好的数字素养与技能推介乡村、带货乡村，实现个人价值，为乡村振兴搭建“数字桥梁”。

多渠道宣传推广

营造全社会关注参与的浓厚氛围

2022年以来，省委网信办会同教育厅、省民族宗教委、省卫生健康委等8部门组建四川省全民数字素养与技能提升月组委会，共同举办数字素养校园行、数字巾帼先锋培育助力、智慧社区试点建设、网络行政执法培训等主题活动。

今年，更多省直部门、市(州)、全民数字素养与技能培训基地、行业协会和企业将参与进来，举办多种形式的活动，进一步丰富数字资源供给，扩展数字应用场景，完善数字培育体系，优化数字发展环境，营造全民全社会广泛关注并积极参与全民数字素养与技能提升行动的浓厚氛围，推动全民共建共享数字化发展成果。

值得一提的是，为进一步加强宣传推广，从5月下旬开始到年底，省委网信办将发出提升全民数字素养与技能共同行动倡议书，对省直有关部门、各市(州)及全民数字素养与技能培训基地等开展的项目进行常态化宣传。此外，还将向省内多个村(社区)群众制发《四川省全民数字素养与技能提升宣传手册》《网络安全宣传手册》《未成年人网络保护条例宣传手册》等。

在新媒体宣传方面，省委网信办将通过动态消息、专题报道、宣传片、专访视频、宣传海报等多种形式，推出多样化传播产品。除主流媒体外，还将充分运用抖音等新媒体平台以及地铁、电视等宣传媒介，发布宣传产品，形成线上线下传播矩阵，不断扩大社会关注度。

全民数字素养与技能提升因数字时代而兴，与数字发展同行。下一步，四川将把提升全民数字素养与技能作为建设网络强省、数字四川的一项基础性、战略性、先导性工作扎实深入推进，加快构建全民数字素养与技能发展培育体系，促进数字化发展成果更好地支撑经济社会发展和增进民生福祉。

(华西都市报-封面新闻记者 马梦飞 白凯 姚瑞鹏)

(责编：罗知之、陈键)

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