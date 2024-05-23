5月15日，记者从四川省委网信办获悉，为进一步弥合数字鸿沟、促进共同富裕，2024四川全民数字素养与技能提升行动将于5月下旬启动。省委网信办相关负责人表示，此次活动旨在深入实施全民数字素养与技能提升行动，进一步提升广大人民群众数字素养与技能，切实增进民生福祉，促进全民共建共享数字化发展成果。

45个项目全面铺开

助力多群体融入数字生活

据介绍，四川省委网信办将联合省直部门、市州，全民数字素养与技能培训基地、行业协会和企业，充分结合各地特色、数字技能提升需求等，陆续开展45个项目。

共享数字化发展成果

14个省直部门发布17项活动

在5月至7月期间，由省委网信办主办的2024全民数字素养与技能提升专题巡讲进村（社区）陆续走进全省21个市（州），结合当地实际需求和特点，重点面向老人、学生、妇女、残疾人、新农人、乡村网络达人等群体开展网红经济暨电商直播实操培训、数字科普、网络安全宣传、法律法规解读、电信网络防诈骗宣讲等活动，引导群众加强数字技能学习、提升数字素养。

接下来，教育厅将开展四川省学生信息素养提升实践项目，预计覆盖师生近2000名；人力资源社会保障厅将开展“5G+XR”职业技能培训（直播），预计年培训高技能人才1万人；省妇联将联合省委网信办，面向社会各界开展“争做巾帼好网民”主题活动，广泛征集和挖掘100个各行各业的典型女性故事；省科协将举办川渝云联动·全国科普日四川省线上主场活动；省残联即将上线“惠残通”微信小程序，为残疾人提供政策查询、反映诉求和申请法律援助等服务。

据统计，共有14个省直部门发布17项全民数字素养与技能提升有关项目。这些项目以提升全民数字化适应力、胜任力、创造力三种能力为目标，将进一步提升广大人民群众数字素养与技能，促进全民共建共享数字化发展成果。

“数字新风”吹遍全省

各市（州）将开展21项活动

共享出行、远程医疗带来便捷体验；云展览、云商城丰富精神物质生活；无人工厂、数字农业让生产更高效；人工智能、AI应用掀起新的工业浪潮……数字技术正引领和推动着经济发展、社会治理、百姓生活等方方面面的变革，潜移默化地改变着人们的生活方式，高质量数字供给体系逐步建立。

为了让这股“数字新风”吹遍整个天府大地，四川省各市（州）也将根据各地特色和需求，开展一系列干货满满、精彩纷呈的项目活动，营造全社会广泛关注并积极参与的浓厚氛围。

据统计，全省各市（州）共发布21项全民数字素养与技能提升有关项目。

广泛覆盖省内各群体

进一步普及数字素养与数字技能

近年来，四川省围绕全民数字生活、数字学习、数字工作、数字创新四个方向持续强化培育，初步构建起覆盖全省、面向公众的数字素养与技能培训网络，持续提升产业工人、农民、新兴职业、妇女等群体的数字技能，激发数字化创造力。

与此同时，四川已获评3个国家级全民数字素养与技能培训基地，包括四川大学（数字学习类）、成都市职业能力建设指导中心（数字学习类）及四川省网络治理研究中心（数字创新类）。在四川2024全民数字素养与技能提升行动中，3个基地也将开展相关活动。

此外，还有不少协会和企业也将推出系列项目。四川省未成年人网络保护促进会将开展2024四川未成年人网络保护“十大行动计划”；四川云智青少年网络素养和心理健康研究院将推进四川省青少年网络文明工作室建设，开展四川省青少年网络素养调研，进一步增强青少年网络文明素养。

中国电信四川公司将启动“数字蜀风，智慧祥云—四川省全民数字素养与技能提升‘祥云端’系列项目”，通过“数商兴农、蜀你最亮、数字安全、蜀乡村歌”等系列活动，广泛覆盖省内各群体，进一步普及数字素养与数字技能。

（四川在线）

(责编：罗知之、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经