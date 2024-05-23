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小桔充电持续深化生态开放 助力高质量充电基础设施建设

2024年05月23日15:14 | 来源：央广网
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原标题：小桔充电持续深化生态开放 助力高质量充电基础设施建设

　　5月22日，小桔能源副总经理林枝棠受邀出席2024第十届中国国际电动汽车充换电产业大会，他表示，作为充电基础设施建设的参与者，只有不断深化生态开放，才能构建智能、快速、标准、安全的充电行业生态，从而推动充电服务高质量发展。

小桔能源副总经理林枝棠在论坛上发表主题演讲

　　林枝棠介绍，目前充电行业已进入到了“提质增量”发展阶段，小桔充电在助力充电服务标准化的基础上，持续推进商户生态体系建设，进一步满足新能源汽车高质量充电需求。

　　据悉，2023年小桔充电针对桩企进行生态开放，通过差异化合作模式，携手业内战略及新兴合作伙伴，打造高质量充电网络。目前，小桔充电已与400余家桩企伙伴达成合作。

　　在商户体系建设方面，小桔充电逐渐构建了一整套系统性解决方案——包括慧充SaaS系统、智能运维、智能超充、安全管家、车位管家等多维度产品。2024年4月上线的加速充功能，可进一步满足用户快速充电需求，提升商户场站效益。

　　目前，小桔充电已帮助超4300多商户解决运营与管理、效率与成本、运维与安全等全方位痛点，在保障安全的基础上，帮助商户降本增效。

　　本次大会，小桔充电获评2024中国充换电行业十大品牌、2024中国充换电行业最佳技术贡献奖、2024中国充换电行业十大光储充解决方案奖。小桔能源总经理解晶晶获评中国充换电行业十大影响力人物奖。

　　截至2024年3月底，小桔充电服务已覆盖200多个城市，快充枪已超13万把,累计充电超160亿度。

　　“在未来发展中，小桔充电将发挥数智化平台技术优势，持续深化生态开放模式，致力于为运营商提供省心靠谱的平台服务，助力充电服务高质量发展。”林枝棠表示。

(责编：董童、李源)
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