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14部门联合印发《2024年全民数字素养与技能提升月工作方案》

2024年05月23日16:06 | 来源：中国网
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原标题：14部门联合印发《2024年全民数字素养与技能提升月工作方案》

中国网5月23日讯 据民政部网站消息，为助力提高数字时代我国人口整体素质，中央网信办、民政部、全国总工会等14个部门近日联合印发《2024年全民数字素养与技能提升月工作方案》（以下简称《工作方案》），计划在今年5月至6月组织举办2024年全民数字素养与技能提升月活动。各省（自治区、直辖市）及新疆生产建设兵团依托现有工作机制，依据地方实际和群众需要，同期策划举办本地区提升月系列主题活动。

根据《工作方案》，提升月活动主题为“数字赋能、全民共享”，共包括14项重点内容。其中，民政部将牵头负责举办“数字助老爱心帮扶公益活动”，聚焦老年人面临的数字鸿沟问题，推动老年大学（学校）、养老服务机构、社区教育机构等开展数字助老公益活动，通过现场教学、驻点服务、体验活动等形式，帮助老年人掌握移动支付、线上挂号、网上购物等数字技能，提升防范电信诈骗、辨别网络谣言等的意识和能力，助力老年人更好融入数字生活。

《工作方案》要求，各地区、各有关部门要聚焦主题主线，主动回应社会关切和群众期盼，精心设置议题，创新活动形式，做到响应时代号召，符合现实需求，反映人民期待，持续释放提升月凝聚共识、助推发展、赋能全民的品牌效应。

(责编：罗知之、陈键)
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