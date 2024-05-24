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4月社会消费品零售总额3.57万亿元 同比增长2.3%

2024年05月24日09:42 | 来源：人民网
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人民网北京5月24日电 （记者孙红丽）5月24日，商务部消费促进司负责人介绍了2024年4月我国消费市场情况。4月社会消费品零售总额3.57万亿元，同比增长2.3%；1—4月社会消费品零售总额15.6万亿元，同比增长4.1%。

该负责人表示，4月份，各级商务主管部门深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，加快推动消费品以旧换新，组织开展系列促消费活动，推动消费持续扩大。

商品消费平稳增长。4月份，商品零售额同比增长2.0％。升级类商品销售较快增长，限额以上单位通讯器材、体育娱乐用品零售额同比分别增长13.3%和12.7%。新能源汽车销售保持快速增长，销量同比增长33.5%，占新车销量比重达36%。家居消费平稳增长，限额以上单位家电、家具零售额同比分别增长4.5%和1.2%。

服务消费持续恢复。1—4月，服务零售额同比增长8.4%，增速比同期商品零售额增速快4.9个百分点。餐饮收入1.73万亿元，同比增长9.3%。

线上消费增长较快。1—4月，网上零售额4.41万亿元，同比增长11.5％，其中实物商品网上零售额3.74万亿元，增长11.1％，占社零总额比重为23.9％。实体零售总体平稳，1—4月份，限额以上零售业实体店商品零售额同比增长2.3%，其中专业店、便利店分别增长5.7%和4.8%。

乡村销售快于城镇。4月份，城镇消费品零售额3.1万亿元，同比增长2.1％；乡村消费品零售额4673亿元，增长3.5％，增速比城镇快1.4个百分点，占社零总额比重为13.1%，比上年同期提升0.2个百分点。1—4月，城镇、乡村消费品零售额分别为13.53万亿元和2.07万亿元，同比分别增长4.0％和4.8％。

(责编：孙红丽、吕骞)
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