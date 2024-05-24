今年以来，国家开发银行认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，强化职能定位，聚焦主责主业，围绕科技创新重点领域精准发力，加大对科技型企业中长期融资支持力度，扎实做好科技金融大文章，助力深入实施创新驱动发展战略，服务因地制宜发展新质生产力。今年1月至4月，国开行发放科技贷款406亿元，其中，发放科技创新和基础研究专项贷款165亿元，重点支持了集成电路、机械装备及工业自动化、基础材料、新能源技术应用、生物医药等领域发展，助力科技、产业、金融良性循环。

据介绍，近年来，国开行制定印发科技创新贷款管理办法，加大工作推动力度，准确把握科技型企业成长周期特点，推广适应科技型企业需求的中长期信贷产品，扎实做好风险防控，积极发挥综合金融服务优势，着力提供覆盖全生命周期的优质金融服务，为科技创新插上金融“翅膀”。

聚焦服务从“0”到“1”的原始创新，国开行自2021年起设立科技创新和基础研究专项贷款，截至目前已累计发放超过2770亿元，支持关键技术和基础前沿技术研发，助力推进重大科技基础设施布局建设，服务强化国家战略科技力量。

在安徽，近年来，合肥全力推动综合性国家科学中心建设从“设计图”变为“施工图”，在原始创新、产研转化、招才引智、加快培育新质生产力等方面不断取得新进展。国开行安徽分行靠前对接服务，加大科技金融供给，有力服务综合性国家科学中心重点领域发展，支持大科学装置项目建设；引领金融同业优化授信条件，组建银团贷款支持实验装置园区建设；牵头合肥通用人工智能算力集群项目融资，助推加快布局智能算力基础设施。安徽分行客户二处副处长陈琤表示，“下一步，我们将积极推动进一步深化政银合作，探索以投融资模式创新更好服务强化国家战略科技力量，在助力安徽建设具有重要影响力的科技创新策源地中发挥积极作用。”

在北京，国开行北京分行多措并举服务北京国际科技创新中心建设：助力清华国重昌平基地（清华科学城）项目稳步推进，支持互联网企业开展搜索引擎、人工智能大模型、智能驾驶等领域技术研发，与中关村管委会、中关村担保公司不断深化“银担合作”共同支持科技型中小微企业发展……该分行认真落实与北京市签署的《“十四五”时期开发性金融支持北京国际科技创新中心建设合作备忘录》，推动加强总分行联动，出台专项工作方案，持续加大支持力度。自2023年9月《备忘录》签署以来，分行已向北京国际科技创新中心相关领域项目发放贷款超200亿元。

围绕服务从“1”到“100”、让更多科技创新成果从实验室走向生产线，国开行加大对战略性新兴产业支持，助力以科技创新推动传统产业转型升级，深入实施产业链强链补链专项金融服务行动，精准支持重点产业链龙头企业和关键节点企业，强化对专精特新企业服务，助力产业链上下游协同攻关、加快科技创新成果转化，推动创新链产业链资金链人才链深度融合。

万华化学集团股份有限公司是我国高端化工新材料领域领军企业。近年来，该企业坚持自主创新，实现自主研发并完成转化的重大科技成果超过100项，攻克30多项关键技术，成为全国制造业最具创新能力的企业之一。今年以来，国开行山东分行深入企业调研，了解研发计划，对接资金需求。日前，向万华化学发放6.6亿元贷款，支持精细化学品、高性能绿色新材料等领域产品、技术及工艺创新研发，为企业进一步提升核心竞争力，促进节能减排降碳，带动相关产业链高质量发展提供积极助力。山东分行客户四处曹翔宇表示：“我们将聚焦前沿技术领域，不断优化金融服务，全力满足企业科技创新资金需求，持续为山东培育和发展新质生产力贡献力量。”

在做好信贷支持的同时，国开行着力运用好产业投资基金等资本工具，积极稳妥推进投贷联动，引导带动社会长期资本共同为科技创新提供“耐心”资金。截至今年4月末，国开行已通过投贷联动方式支持科技型企业近百家，助力多家企业实现科创板上市。

国开行有关部门负责人表示，下一步，国开行将继续深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，积极发挥综合金融服务功能作用，提升科技金融质效，服务打好关键核心技术攻坚战，助力以科技创新引领产业创新，厚植发展新动能、新优势。

(责编：董童、李源)

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