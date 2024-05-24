手机信号消失、语音发送失败、直播卡顿中断……今后，类似这样的因通讯信号弱导致的网络漫游问题有望大大改善。

近日，中国电信、中国移动、中国联通、中国广电联合宣布，启动5G异网漫游商用推广——当所用运营商没有5G网络覆盖时，用户可在不换卡、不换号的情况下，自动切换并使用其他运营商的5G网络服务。

据了解，去年5月，上述4家基础电信企业在工业和信息化部指导下已在新疆维吾尔自治区率先启动全球首个5G异网漫游试商用。一年来，在行业相关单位通力合作下，新疆全部地州市实现5G异网漫游服务全覆盖，支持终端达400款，单日漫游用户数、漫游数据量、漫游通话时长分别超过3.4万人、2000GB、200小时。

现如今，无论是在首府乌鲁木齐，还是在阿勒泰的可可托海牧区，5G基站在新疆覆盖愈加广泛，为5G异网漫游商用推广打下了坚实的“地基”。今年2月，工业和信息化部通报2023年千兆城市建设情况，阿勒泰地区成为新疆5个千兆城市之一。越来越多的用户逐步进入了“出门用千兆5G、进门用千兆光网宽带、全家用千兆Wi-Fi”的“双千兆时代”。

“在新疆全域进行的试商用，完善了服务和管理体系的技术基础，为在全国范围内进行5G异网漫游正式商用推广打下了坚实基础。”中国信息通信研究院副院长王志勤表示。

截至2024年3月底，全国累计建成5G基站达364.7万个，5G用户普及率超过60%。按照相关要求，2023年11月1日起，新进网的5G手机都支持5G异网漫游，同时鼓励终端企业通过更新系统软件等方式，升级存量手机支持5G异网漫游。

“启动5G异网漫游商用推广是满足人民对美好数字生活向往的具体实践，也是加快产业数字化赋能的重要举措。”王志勤强调，5G异网漫游对减少信号盲区、提升用户体验、加快5G网络覆盖，特别是提高边远地区、农村地区的网络覆盖水平具有重要意义。（实习生史子潇对本文亦有贡献）

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专题：《财米油盐》——你的财经宝典

(责编：申佳平、吕骞)

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