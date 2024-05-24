走进上海松江区正泰电气变压器工厂，两台铁芯叠片机器人正操作0.23毫米的硅钢片叠加工序。“使用机器人后效率提升了6倍，原材料的受损程度和接缝瑕疵也少了很多。”正泰电气电力变压器制造部副总经理祝志祥介绍，工厂年生产能力达4000万KVA，产值超20亿元。

近年来，正泰电气立足主业，以智慧电力为主线，构建全产业链优势；拓展产业，着力区域化、专业化制造基地建设，培育新动能新业态发展；追求卓越运营，创新经营发展体系与机制，以数字化引领发展。经过十几年的发展，正泰电气抢抓市场机遇、筑牢经营根基，实现了由中低压电压等级产品向特高压电压等级产品转型升级，由“卖产品”向“卖服务”转型升级，由单纯产品制造向系统集成总包转型升级，由传统制造向工业化、信息化融合的“智慧制造”转型升级。2023年，正泰电气实现营收超200亿元，近三年复合增长率20%以上。

图为变压器工厂内的实验室，左侧为750kV天然酯绝缘油变压器。刘温馨摄

值得一提的是，正泰电气以研发创新为引擎，健全完善三级研发体系，开展新技术应用、“专精特新”产品研发等。目前，1000kV特高压交流变压器已预研完成，高能效变压器产品迭代升级。10kV~750kV系列化天然酯绝缘油变压器已通过国家级新产品技术鉴定，这是目前全球电压等级最高的天然酯绝缘油变压器，采用植物豆油替代传统矿物油，碳排放降低了98%，并可实现100%生物降解，企业全面掌握了天然酯变压器这项关键技术，也打破了国际电气巨头的市场垄断。

来源：人民日报客户端上海频道刘温馨 谢卫群

(责编：罗知之、陈键)

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