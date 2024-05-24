人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

让更多优势产业“一路疾驰”丨高质量发展调研行·记者手记

2024年05月24日09:56 |
小字号

仅需70秒！在上汽集团临港基地车间，一台成品车经过测试缓缓下线。在这里，平均每小时就有43台成品车下线。

记者随“高质量发展调研行”采访团走进车间底盘一线，铝合金一体式压铸的车身框架在流水线上排队前行，一旁的AGV自动化小车上摆满了所需零配件，在机械臂和工程师的熟练配合下，一辆又一辆汽车完成装配。“产线上的每台车都不一样，实现了100%柔性化定制生产。”上汽乘用车临港基地分党委书记兼整车厂总监陈培锋说。

技术创新打造品牌核心竞争力、智能化改造大幅提质增效、厂房明亮干净实现绿色低碳……行走其中不由得感慨：更高端，更智能，更绿色！近年来，在技术、需求、政策等因素共同驱动下，上汽集团坚定不移转型升级，收获了新动能、打开了新市场。4月份，上汽乘用车双品牌全球终端销量超7.3万辆，同比增长超27%；今年前4月，上汽乘用车双品牌全球累计终端销售超29万辆，同比增长超23%。

上汽集团的实践是我国优势产业的一个缩影。上海的汽车制造业基础雄厚，2023年上海汽车产量215.6万辆，占全国4.8%，产值7723亿元，同比增长12%。其中，新能源汽车128.7万辆，占全国13.4%，产值3876亿元，同比增长32.1%。今年一季度，我国新能源汽车产销同比分别增长28.2%和31.8%，新能源汽车出口同比增长23.8%，成为推动全球汽车产业电动化转型的重要力量。

一路高歌的新能源汽车产业，持续凸显中国制造的全球竞争新优势。我国拥有世界上规模最大、门类最齐全的制造业体系，制造业增加值占全球比重已连续14年位居世界首位。加快建设现代化产业体系、因地制宜发展新质生产力，要继续巩固优势产业的领先地位，增强全产业链优势，打造更多中国制造创新名片。

以智能制造为主攻方向，推进信息化和工业化深度融合。上汽临港基地包含了整车和发动机制造，是国内率先达到传统技术和新能源技术全覆盖的高柔性化制造基地。通过打造“智工艺、智生产、智物流、智品质、智运营”的应用生态圈，实现人、机、料、法、环、测系统互联互通，工艺规划、排产、内物流运作、生产及供应商端到端打通。智能化带来效能的飞跃式提升：基地单车能耗降低3.8%、单车物流成本下降6%、生产开动率提升2%、生产效率提升了10%以上。适应产业科技新趋势，抢占全球产业体系战略制高点，必须靠智能化降本、增效、提质，打造我国优势产业的“护城河”。

在关键核心技术创新上持续加力，巩固新赛道的核心优势。得益于上汽集团在纯电、混动和氢燃料电池三条技术路径上的前瞻布局和长期投入，以及四大关键系统技术底座的赋能，上汽乘用车持续夯实纯电和混动的双线布局，以核心技术驱动核心市场，引领中国品牌向上突围。集团自主研发的第一代EDU混动技术获得了国家科学技术进步奖二等奖，基于星云平台开发的全球首款电动钢炮MG4 EV，海外累计销量超14万辆，成为欧洲紧凑型纯电销冠。立足当前、着眼长远，要继续实施产业基础再造工程，找准“卡脖子”“掉链子”薄弱环节，补短板、锻长板，提升产业体系自主可控能力。

持续推进产业绿色化发展。上汽集团一方面从产品开发入手，进一步降低传统汽车产品能耗排放，大力发展新能源汽车，推出节能环保型汽车产品, 积极推动新能源汽车产业化；另一方面从制造过程入手，持续推进节能降耗工作和清洁生产，加强资源的综合利用。当前，绿色低碳已成为后发国家赶超的重要约束条件。扎实做好各方面应对工作，我国优势产业才能在新的国际合作、国际分工中占据有利地位。

坚守底盘、持续升级、打造更多闪亮的中国名片，沿着新型工业化道路稳步前行，相信我国一个个优势产业将继续乘势而上，为建设现代化产业体系奠定坚实基础，为中国经济行稳致远提供有力支撑。

来源：人民日报客户端上海频道 刘温馨

(责编：罗知之、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
数读中国 | 生物多样性保护显成效 野生动植物种群稳步增长
　　
《财米油盐》｜从阿勒泰到全国，5G异网漫游开启数字新体验
　　手机信号消失、语音发送失败、直播卡顿中断……今后，类似这样的因通讯信号弱导致的网络漫游问题有望大大改善。 近日，中国电信、中国移动、中国联通、中国广电联合宣布，启动5G异网漫游商用推广——当所用运营商没有5G网络覆盖时，用户可在不换卡、不换号的情况下，自动切换并使用其他运营商的5G网络服务。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部