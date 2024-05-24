原标题：高交会：前沿科技圣地 创新精神殿堂 中国科技第一展11月深圳举行

第二十六届中国国际高新技术成果交易会（以下简称高交会）将于2024年11月14日至16日在深圳举行。本届高交会展览总面积达40万平方米，共有来自全球100多个国家和地区的5000余家高新技术企业参展，专业观众预计达50万人次。

本届展会共设置国际科技展、未来科技展、国之重器重大装备展、科技巨头产业链展、半导体与集成电路展、电子信息与大数据展、人工智能与机器人展、低空经济与空天展、高端装备制造展、专精特新展、智慧农业与数字乡村展、新能源产业展、高端医疗器械展、生物科技医药展、新材料展、节能环保和绿色低碳展、产教融合展等多个专业展，全方位展示世界高新技术发展趋势，发布高新技术最新成果，在全球范围内进行高新技术成果交易与洽谈。

数据显示，上届高交会累计洽商交易金额372.79亿元，吸引了来自全球105个国家和地区团组与4000多家参展企业，创历届规模之最。走过25个春秋的中国科技第一展，正在深圳这个中国改革开放最前沿的城市，打造全球经济发展的“强引擎”。

当前，新一轮科技革命和产业变革加速演进。专家指出，创新是民族进步的灵魂，是国家兴旺的不竭动力。高交会在深圳诞生，并非偶然。回望千年，中华民族的科技活动为人类发展作出过巨大贡献，并且在16世纪中期以前一直处于世界科技舞台的中心。早在距今3300多年以前的甲骨文中就有日食的相关记载。随着造纸术、瓷器、火药、指南针、活字印刷技术先后登上历史舞台，中国古代科学的发展达到顶峰时期。正如英国科学家李约瑟所言，“中国在3世纪到13世纪之间保持一个西方所望尘莫及的科学知识水平”。“创新”——这个中华民族最深沉的民族禀赋，从历史深处奔涌而来，在千年之后，以这个世界级盛会为载体，惊艳于世。高交会与深圳，最终实现了一种精神与一座城的双向奔赴。深圳——这座创新精神的东方殿堂，吸引着全球目光，与未来紧密相连。

国际展览业协会名誉主席、全国会展业标准化技术委员会主任陈先进表示，深圳作为中国改革开放建立的第一个经济特区，是中国改革开放的窗口。举世瞩目的“深圳速度”创造出世界城市化和现代化史上的奇迹。以深圳为代表的粤港澳大湾区，不仅是中国式现代化的典型代表，也代表着改革开放最前沿、科技发展最先进的地区，是中国建设世界级城市群和参与全球竞争的核心高地。“促进科技进步、促进科技合作、促进科技运用”的高交会，实现了世界级展会与世界级地标的深度融合。

据了解，高交会1999年经国务院批准，由中华人民共和国商务部、中华人民共和国科学技术部、中华人民共和国工业和信息化部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国农业农村部、中华人民共和国国家知识产权局、中国科学院、中国工程院和深圳市人民政府共同举办，已经成功举办25届。

据介绍，高交会每年拥有一万多个高新技术项目参展，为投资商寻找到最新的专利、技术、项目以及大量的投资合作机会，为众多企业增益赋能。微软、IBM、索尼、高通、三星、惠普、西门子、东芝、甲骨文、LG、日立、松下等多家跨国公司先后多次参展。腾讯、华为、金蝶、科大讯飞、大族激光等一大批优秀中国民营企业从这里走向世界。腾讯董事会主席马化腾在出席高交会论坛并接受采访时表示，“在1999年，我们参加了第一届高交会，才有这样一个机会接触到资本市场，能够第一次融资，这让腾讯有了腾飞的基础。”在中国深圳成功举办25届的高交会，凭借其在世界范围内独一无二的区位优势，已经成为中国高新技术领域对外开放的重要窗口、中国科技创新企业打造世界级品牌的顶级平台；在中国深圳走过25个春秋的高交会，更是全球企业展示前沿科技的圣地、分享创新精神的殿堂。

专家指出，近代历史上以蒸汽机、电力、电脑、能源、新材料、生物技术等为代表的三次科技革命极大地促进了社会生产力的发展，使社会面貌发生了翻天覆地的变化，改变了世界格局。如今，新一轮科技革命和产业变革正在孕育兴起，科技革命将支撑和引领中国式现代化行稳致远。随着一些关键核心技术实现突破，载人航天、探月探火、深海深地探测、超级计算机、卫星导航、量子信息、核电技术、新能源技术、大飞机制造、生物医药等领域陆续取得重大成果。在历史交汇期，更要牢牢把握新一轮科技革命和产业变革趋势，着眼实现高水平科技自立自强，以科技创新引领产业创新。

“科技立国，国运所在，国脉所系，国昌所依。”欧美同学会副会长、博鳌论坛前执行主任、北京市贸促会原会长姚望在接受采访时表示，会展业是国民经济的先导性产业之一，是构建开放型经济新体制的重要功能性平台。科技类展会应该以科技成果为前提，以科技难关为话题，发挥人才、金融、信息、知识产权保护等产业协同优势，使展会与展会举办地真正成为高科技成果的转化市场。秉承“国际性、科技性、专业化、市场化”等特点，高交会这个中国高新技术领域对外开放的重要窗口，将在推动高新技术成果商品化、产业化以及促进国家和地区间经济技术交流与合作中发挥更加重要的作用。

(责编：董童、李源)

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