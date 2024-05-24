近日，滴滴数科在重庆举办了“滴灌计划”1周年活动，致敬小微创业者，分享“滴灌计划”的阶段性进展与目标。有七位小微企业代表获“致敬创业者”证书，同时，他们将为持续提升“滴灌计划”的用户体验建言献策。

“滴灌计划”1周年活动现场（受访者供图）

据了解，滴滴数科自2016年开展信贷服务，截至目前，已授信的信贷用户中近四成是小商户、个体经营者和小微企业主。“滴灌计划”是滴滴数科助力小微企业发展的长期专项行动。自2023年起，该计划以年化利率5%的信用贷款助力小微企业解决融资难题。

“滴灌计划”启动至今，已帮助众多小微企业解决融资难题，覆盖北京、上海、重庆、成都、广州等十余座城市，遍及餐饮、旅游、出行、新能源等行业。

滴滴数科信贷业务相关负责人表示，要真正服务小微，就要引更多金融“活水”流向实体经济，“精准滴灌”小微企业的融资需求，而非大水漫灌。未来，滴滴数科将坚定发展普惠金融，持续推进“滴灌计划”，依托多年沉淀的技术与服务能力，助力更多小微企业。

(责编：曹淼、李源)

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