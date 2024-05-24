原标题：隆基敏捷智造模式，满足客户多元化需求

5月23日，隆基宣布会持续将隆基嘉兴工厂敏捷智造模式快速横向展开，推广至更多生产制造基地，实现生产智造能力的全方位提升，为光伏行业高质量发展树立了数智化范本，引领向前。

零距离感受智造魅力

当天，隆基嘉兴基地面向公众掀开了神秘的面纱，由行业专家、客户代表和新闻媒体等百余人组成的体验团深入生产线，沉浸式地感受了智造魅力。

隆基嘉兴基地成立于2020年，主要生产隆基BC系列高效太阳能电池组件，现有嘉兴一期、二期、三期工厂，总占地面积为1300多亩，具有51条智能化生产线，整体组件产能超35GW，是行业内规模较大的产业集群 。

此次近距离参观隆基嘉兴基地，体验团成员纷纷表示震撼，前所未有的感受到了AI智能对传统工业的颠覆式升级，隆基敏捷制造模式的革新不只是在生产线自动化与智能化方面的改造，而是重构了生产关系，让AI智能成为了生产管理的大脑，基于大数据模型，不断自主革新，实现真正意义的智造升级自驱力，为提质增效保驾护航。

五大核心黑科技，为客户提供高质产品

隆基嘉兴基地建设了超过30项数字化用例，实现了产品品质可靠性提升43%，产品生产交付周期缩短84%，基地整体的单位能耗降低了20%，成为了光伏行业高质量发展的典型。

隆基嘉兴工厂最为核心的便是五大黑科技。电池片AI智能分配实现了精准交付客户所需，通过智能优化每日投产方案，确保高效生产。更柔性自动化的生产，保障了组件生产过程各环节的标准性，全面满足了客户定制化的场景需求。AI质检贯穿产品生产全生命周期，让质量隐患无处遁形，确保产品品质固若磐石。端到端的交付体系重构了订单生产交付周期智慧管理，实现了快速且高质量的满足客户产品需求。智能人力管理更是在大幅提升生产效率的同时增强了员工的创新力，将每个优秀的技能经验转化为数据，不断自主优化技能与管理，让订单需求和人力排产最优，有效保障产品的高质输出。

隆基智造，领航BC全场景应用落地

人工智能，大数据，云平台和工业的结合是成就隆基嘉兴基地的四要素，也是隆基智造的核心。隆基BC全场景产品也在隆基智造的加持下迈向了新的台阶，泰睿硅片、HPBC2.0、Hi-MO、Hi-MO X6 Max等重磅产品之所以能在今年集中爆发，这都得益于隆基智造背后对于客户需求洞察的绝对满足。隆基绿能副总裁张海濛在致辞环节说道：自去年9月官宣BC技术至今，隆基发布多个场景化组件新品，不论是防积灰还是耐湿热，其核心目的都是通过差异化的创新来满足客户的定制化需求，这一切都离不开隆基智造带来的生产硬实力自信，也正是隆基智造的强力支撑，才让“以客户为中心”得到了真正的践行。

在当天的分享环节，隆基绿能组件制造中心精益智造负责人胡智锋透露，新推出的Hi-MO X6 Max组件近期将在隆基嘉兴基地正式启动排产。借助数字化、智能化手段，提升产品品质，降低能源消耗。“用最先进的生产技术，成就最高技术水平的产品，为客户创造更高的价值” 。

一直以来，隆基秉承以客户价值为核心，为客户提供高价值、高可靠产品为己任，不断为清洁能源事业探索新道路，从效率研发到产品与解决方案场景化，从传统制造到使用数字化驱动智造升级，一步一步的向绿能世界迈进，用隆基智造领航全球能源转型。

(责编：曹淼、李源)

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