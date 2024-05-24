黄盛

“当时觉得100多元买份保险也不贵，我就买了‘江宁幸福保’。”让江苏南京江宁区退休职工李女士没想到的是，随后她因为既往症入院手术。这份保险为她报销了1.98万元，弥补了医保超上限无法报销的情况。

2023年中央金融工作会议提出，要做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章，这为推进金融高质量发展指明了方向。

如今，类似“江宁幸福保”由地方相关部门牵头、商业保险公司承保的区域专属医疗保险，正逐步成为“金融为民”的生动实践。保险等金融行业通过差异化服务创新，加速构建多层次、广覆盖、多样化、可持续的“五篇大文章”服务体系，提升各界群体的可得性、覆盖面、满意度。

察民情 普惠金融织密民生保障网

“保险理赔对困难家庭是‘雪中送炭’。”同样受益于“江宁幸福保”的还有家住南京市江宁区东山街道的苏女士。她的家人告诉记者，2023年当地慈善总会统一为苏女士这样的江宁区低保人群购买了保险保障。

2023年苏女士因脑动脉瘤住院治疗，花费了17.95万元。最终经核算，苏女士获得了2.39万元的医疗费赔偿和540元的重症监护津贴。

南京市医保中心服务大厅医保综合业务窗口。人民网 黄盛摄

数据显示，2023年“江宁幸福保”参保人群达7.8万人次，提供保险保障1716亿元；截至目前已有5000余人次符合理赔条件，可赔付总额1100余万元。

南京市医保局党组成员、医保中心主任钱国荣表示，近六年来，在经办服务、审核稽核、创新发展等方面，医保部门与中国人寿等单位积极协作，不断扩大合作范围、拓展合作方式、提升合作质效，共同构建了“医保经办为主、延伸点经办为辅、商保经办为补充”的南京医保“大经办”格局。他说，金融机构发挥服务网点分布广泛的优势，配合南京医保部门开展“15分钟医保服务圈”延伸点建设，为参保人提供信息查询、转移接续、异地备案等三大类12项医保服务。

国家金融监督管理总局在今年5月发布的《关于银行业保险业做好金融“五篇大文章”的指导意见》（以下简称《指导意见》）明确，普惠金融要雪中送炭、服务民生，促进全体人民共同富裕；要丰富普惠保险产品供给，改善投保理赔服务，为普惠金融重点领域提供全面保险保障。

“为满足不同人群的保险保障需求，我们推进保险产品的供给侧结构性改革。特别是高度重视老年人、女性、儿童、‘两新’群体的多元化保险保障需求；不断拓宽普惠保险产品体系覆盖面，加大‘银龄安康’‘计生家庭’‘关爱女性’‘乐学无忧’等系列专属产品更新升级力度，持续在民生保障领域发挥风险保障职能。”中国人寿寿险公司副总裁、董事会秘书赵国栋告诉记者。

解民忧 养老金融托起“享老”希望

在苏州阳澄湖畔的国寿嘉园·苏州雅境养老社区内，小桥流水，亭台假山，匾额楹联……处处可领略江南雅致韵味。

养老社区一角。人民网 黄盛摄

“跟在其它地区住养老院完全不一样。”今年73岁的上海贾阿姨在苏州的养老生活丰富多彩。“社区早上安排了八段锦、太极拳，我自己还会在社区里给大家讲腰鼓的课；下午大家组乐队一起练习切磋；晚上站桩40分钟左右，一日三餐也不用操心。”

《指导意见》提出，在风险有效隔离的基础上，支持保险机构以适当方式参与养老服务体系建设，探索实现长期护理、风险保障与机构养老、社区养老等服务的有效衔接。

目前像国寿嘉园·苏州雅境这样由保险机构布局的养老社区覆盖了北京、天津、苏州、厦门、成都、青岛、杭州、深圳等多个城市。

做好养老金融“大文章”需要探索包含长期护理服务、健康管理服务的商业健康保险产品；推动适老化改造，提升老年人金融服务体验。

在苏州市下辖的太仓市，为老年人家庭免费安装卫生间扶手的“守护夕阳”项目在当地较有名气。中国人寿寿险苏州市分公司（以下简称“苏州分公司”）从服务链条的末端着手，在今年4月底前已为太仓全市老人家庭安装扶手近300户，并将在苏州市其他县（市）区全面落地。

“针对苏州市人口老龄化问题，我们推出了苏州市老年人意外伤害综合保险项目，与苏州市民政局、老龄委等配合，推动项目参保年龄从70周岁扩展至60周岁，参保人数从62.8万人提升至约200万人，为更多老年人带去了便捷、优质服务。”苏州分公司负责人说。

暖民心 数字金融驱动高效服务

“小爱小爱，宁惠保怎么进行理赔啊？”

在江苏南京市医保中心服务大厅，机器人“小爱”被当地群众称作“什么问题都能接得住”的医保服务机器人。

市民在南京市医保中心使用机器人“小爱”。人民网 黄盛摄

这款由南京市医保中心与中国人寿合作打造的机器人可以通过自主学习和被动学习等汲取医保知识，并对群众的提问直接弹窗给出“解答”，可以覆盖5大类场景、12项可在线办理的医保服务事项。

“我在中午12点左右将理赔资料上传完毕，1个小时不到就收到了赔款。理赔的便捷、快速让我有了很好的体验。”近日，苏州商业医疗保险“一键式快赔”客户家属沈女士向记者介绍了她近期的理赔经历。

据介绍，保险消费者只需进入“苏周到”APP的“商保理赔一件事”模块，勾选需要申请的医保费用诊疗数据，即可完成理赔申请，无需再提交纸质理赔资料。

“我们全力提升数字化经营服务能力，持续加强线上线下业务协同联动，有效提高金融服务的便利性和竞争力。”赵国栋说，目前已经实现了从投保、承保、保全到理赔的全场景数智化服务，并在多个省份试点“全流程无人工理赔”，将原来以天为单位的理赔速度缩减至秒级，践行数字金融“大文章”。（实习生张欣怡对此文亦有贡献）

(责编：申佳平、吕骞)

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