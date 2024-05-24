人民网北京5月24日电 （记者许维娜）从寄托教育希望的公益小学，到为罕见病带去的光明的公益医疗项目，再到为老年群体提供便利的公益食堂……当前，慈善力量正在乡村振兴、科教文卫等方面发挥着不可忽视的积极作用，为经济社会持续健康发展作出重要贡献。

数据显示，截至去年底，全国共登记认定慈善组织超过1.3万个，净资产合计近2000亿元；全国累计成立慈善信托1544笔，信托合同规模63.33亿元。

长期以来，国家高度重视慈善事业的发展，一系列政策文件的出台为慈善事业的健康、有序发展提供了根本遵循和明确方向。与此同时，慈善事业的蓬勃发展得益于众多企业、社会机构等社会力量的鼎力支持，它们共同为慈善事业贡献力量。

不久前召开的“发现中国之美”戛纳慈善晚宴上，柏荟医疗创始人兼董事长郑涵文荣获“美好世界最美奉献奖”。据了解，多年来，该集团投身于多项公益行动。这些行动涵盖了对贫困和病患儿童的医疗援助，援建希望小学、资助贫困学子，以及环保公益和灾害救助等多个重要领域。

其中，针对唇腭裂患儿的救助行动，一直是该集团长期且持续推进的公益项目之一。据集团相关负责人介绍，在过去的十余年间，集团已先后组织实施了八次唇腭裂患者援助行动，覆盖范围广泛，涉及西藏、贵州等多个地区。此次救助行动共捐助近九十万元，直接受益的唇腭裂儿童达到六十余人次，为这些孩子带去了希望和关爱。

据介绍，柏荟医疗集团还通过设立希望小学、为受灾群众提供紧急救援等多项举措，在教育扶持、环保公益以及灾害救援等多个领域，为社会发展贡献了力量。

“我们衷心期望能够激发更多人的参与热情，共同投身于公益事业，携手构建一个更加美好、和谐的社会。”郑涵文表示，今后将继续积极履行社会责任、投身于公益事业，期待与各方携手合作，共同推动我国慈善事业实现持续健康发展。

(责编：申佳平、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经