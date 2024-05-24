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有些仿古镇为何不吃香（纵横）

刘知宜
2024年05月24日17:31 | 来源：人民网－人民日报
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近些年，不少地方投入巨资挖掘古镇资源或兴建仿古镇，力求打造下一个“乌镇”、另一个“周庄”。然而，不少仿古镇经营冷淡，其中缘由值得深思。

同质化严重、吸引力缺乏、商业化不当是当前许多仿古镇的实际问题。古镇本该各具特色、各美其美，但许多仿古镇却呈现出造景相似、项目雷同的特征。有的仿古镇资源开发深度不足、运营规划不到位、品牌价值不凸显，做不到“人无我有”“人有我优”，难以吸引游客。有的仿古镇景区商业气息过重，服务意识不到位，口碑不佳。

可见，仿古镇如果不能找到适合自身的赛道，生存危机便难以解除。旅游业服务对象是广大游客，仿古镇在开发、运营中，要抓住“游客为了什么而来”和“游客觉得怎么样”两个关键问题，摸准“脉搏”，对症下药，打造出有本地特色、有文化深度的文旅品牌，让游客有充实、新鲜的观光体验。

回答“游客为了什么而来”的问题，仿古镇要构建核心吸引力。古镇文旅只有找到合适的文化出口，才能在同类旅游项目中“突围”“破圈”。以乌镇为例，戏剧、互联网成为鲜明文化符号，为乌镇注入了“活水”，实现了传统与现代的有机结合。古镇文旅需要差异化发展，将特色文化、历史资源与旅游观光、休闲体验结合起来，以确定的文化、商业主题塑造竞争力。

回答“游客觉得怎么样”的问题，仿古镇运营要有效提升服务水平。在开发经营中究竟是以游客满意为先，还是以赚快钱为先，决定了古镇文旅经营能否可持续发展。一方面，要把服务延伸到景区的每个角落，充分优化游客体验，切忌浮于表象。另一方面，要避免单一化，通过打造场景、丰富业态来延伸文化内涵与周边产业，从而达到释放多元消费活力的目的。

进一步来看，仿古镇层出不穷反映了一些镇域经济的发展需求。因地制宜找准城镇定位和发展路径，才能避免重复性建设和浪费。

（摘编自《农民日报》，原题为《有些仿古镇为何不吃香？》）

《 人民日报 》（ 2024年05月24日 05 版）

(责编：申佳平、吕骞)
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