本报昆明5月24日电 （记者杨文明）近日，随着南方电网云南大理供电局电力调度控制中心对大理天峰山风电场雄里坡储能项目开展调度，云南首个“风光储”一体化项目并入大电网、投入协同运行调控，也意味着云南探索储能+新能源协同运行调度控制迈出关键一步。

为加快储能+新能源协同运行调度控制的落地，云南电网公司编制云南首版储能调用原则，建立云南储能调用规范，确保储能安全、合理调用。

大理天峰山“风光储”一体化项目总装机容量309.25兆瓦，其中风电装机199.25兆瓦，光伏装机100兆瓦，配套储能项目10兆瓦。项目投入电网协同运行调度控制后，将充分发挥储能充放双向调节特性，以储能为“蓄能池”深入挖掘风、光互补作用，实现对天峰山风光出力的平滑控制，提升新能源消纳率。

大理供电局电力调度控制中心专责李玉江介绍：“大理目前有新能源场站54座，通过开展储能+新能源协同运行调度控制，在确保新能源消纳的同时，保障电网安全稳定运行。”

(责编：岳弘彬、牛镛)

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