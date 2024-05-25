本报北京5月24日电 （记者郁静娴）小满芒种，夏收夏种，正是“双抢”农忙时节。日前，农业农村部农业机械化总站联合四川省农业农村厅，在四川省德阳市旌阳区举办了全国油料作物提单产全程机械化技术装备培训班。

我国是食用植物油生产大国，也是消费大国。深入推进大豆和油料产能提升工程，其中一项重要措施就是机械化促进大宗油料作物大面积单产提升。目前，我国大豆综合机械化率88%，北方净作大豆基本实现了全程机械化，黄淮海、西南和长江中下游等适宜地区推广大豆玉米带状复合种植2000万亩的机械化播种、植保、收获难度大。油菜综合机械化率69%，花生综合机械化率68%，短板和难点主要都在南方地区的种植、收获环节。为此，迫切需要研发攻关补短板，提高播种质量，同时实现复合种植隔离分带打药和窄幅大豆低损高效收获，提高油菜籽机收质量，减少损失，提高花生机收果土分离效果，降低机械收获损失率、含杂率。

培训活动通过机具作业演示与院士专家专题报告相结合的方式，全面展示油菜、复合种植大豆、花生等大宗油料作物全程机械化解决方案。活动现场，30家企业80多台套机具装备集中进行了耕种收作业演示。大宗油料作物主产省份农机鉴定推广机构技术人员、农机行业协会代表、周边农户等近300人参加了现场观摩和专题培训。

《 人民日报 》（ 2024年05月25日 05 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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