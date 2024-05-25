本报北京5月24日电 （记者丁怡婷、顾春）近日，住房城乡建设部在浙江宁波召开全国城市生活垃圾分类工作现场会。记者从会上获悉：目前，全国地级及以上城市居民小区垃圾分类覆盖率达92.6%。垃圾分类制度逐步完善，21个省份、173个城市出台了垃圾分类方面的地方性法规、政府规章；垃圾分类体系初步构建。46个重点城市率先建立比较完备的垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理系统，其他地级城市分类体系建设加快推进。

会议强调，要坚持在回收利用上下功夫。着力抓好可回收物回收利用。加快建立可回收物交投点、中转站、再生资源分拣中心三级体系，推进生活垃圾分类网点与废旧物资回收网点“两网融合”，促进可回收物应分尽分、应收尽收。抓好大件垃圾回收利用，建立健全服务体系，打通群众投放难的卡点堵点。

同时，要调整优化分类方式。充分考虑群众接受度、便利度，优化分类方式、标准、要求，提高群众参与垃圾分类积极性。要强化科技赋能。用好焚烧处理方式，把垃圾转化为电能、热能。加大科技攻关力度，研发小型适用焚烧技术和设备，促进垃圾就地就近处理。

会议提出，将指导15个地级及以上城市，打造各具特色的垃圾分类示范样板，尽快形成可推广、可复制的典型案例。抓好县级市试点，探索不同地域简便易行分类模式，推进县级城市垃圾分类，持续扩大垃圾分类制度覆盖面。

会议要求，加强建筑垃圾治理工作，抓紧解决建筑垃圾治理突出矛盾，坚决遏制非法倾倒行为。以方便群众为出发点，设置住宅装修垃圾投放点，为装修垃圾安排好出处。

与会代表还现场观摩了宁波鄞州区海创社区、海曙区可回收物分拣中心等生活垃圾分类示范点。

《 人民日报 》（ 2024年05月25日 05 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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