人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

全国地级及以上城市居民小区垃圾分类覆盖率达92.6%

2024年05月25日07:09 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报北京5月24日电  （记者丁怡婷、顾春）近日，住房城乡建设部在浙江宁波召开全国城市生活垃圾分类工作现场会。记者从会上获悉：目前，全国地级及以上城市居民小区垃圾分类覆盖率达92.6%。垃圾分类制度逐步完善，21个省份、173个城市出台了垃圾分类方面的地方性法规、政府规章；垃圾分类体系初步构建。46个重点城市率先建立比较完备的垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理系统，其他地级城市分类体系建设加快推进。

　　会议强调，要坚持在回收利用上下功夫。着力抓好可回收物回收利用。加快建立可回收物交投点、中转站、再生资源分拣中心三级体系，推进生活垃圾分类网点与废旧物资回收网点“两网融合”，促进可回收物应分尽分、应收尽收。抓好大件垃圾回收利用，建立健全服务体系，打通群众投放难的卡点堵点。

　　同时，要调整优化分类方式。充分考虑群众接受度、便利度，优化分类方式、标准、要求，提高群众参与垃圾分类积极性。要强化科技赋能。用好焚烧处理方式，把垃圾转化为电能、热能。加大科技攻关力度，研发小型适用焚烧技术和设备，促进垃圾就地就近处理。

　　会议提出，将指导15个地级及以上城市，打造各具特色的垃圾分类示范样板，尽快形成可推广、可复制的典型案例。抓好县级市试点，探索不同地域简便易行分类模式，推进县级城市垃圾分类，持续扩大垃圾分类制度覆盖面。

　　会议要求，加强建筑垃圾治理工作，抓紧解决建筑垃圾治理突出矛盾，坚决遏制非法倾倒行为。以方便群众为出发点，设置住宅装修垃圾投放点，为装修垃圾安排好出处。

　　与会代表还现场观摩了宁波鄞州区海创社区、海曙区可回收物分拣中心等生活垃圾分类示范点。

　　《 人民日报 》（ 2024年05月25日 05 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
工信部等四部门组织开展2024年“百场万企”大中小企业融通对接活动
　　人民网北京5月24日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，工业和信息化部、国务院国资委、国家知识产权局、全国工商联等四部门近日联合发文，组织开展2024年“百场万企”大中小企业融通对接活动。 据了解，本次活动组织开展产业链专场对接活动，开展中央企业、民营企业与中小企业专场对接，在各行业大会中举办融通对接活动，各地分层次分领域举办形式多样的对接活动。…
六部门：推动重点旅游景区缆车、电梯更新升级
　　人民网北京5月24日电 （记者申佳平）据国家发展改革委官网消息，国家发展改革委、住房城乡建设部、文化和旅游部等六部门日前印发《推动文化和旅游领域设备更新实施方案》（以下简称《实施方案》），其中提出推动重点旅游景区等场所内的索道缆车、电梯等运载设备更新升级，并淘汰老旧设备。 《实施方案》提出，力争到2027年，引导推动全国文化和旅游领域更新一批设施设备，保持相关投资规模持续稳定增长，全面提升服务质量，推动文化和旅游高质量发展。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部