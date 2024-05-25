湖南吉首
“菜农公交专线”暖民心
2024年05月25日07:09 | 来源：人民网－人民日报
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5月23日，公交车行驶在吉首市的城乡公路上。
5月23日，菜农搭乘吉首15路公交车。
近期，途经湖南省湘西土家族苗族自治州吉首市马颈坳镇新湾村的城乡公交开通了至八月楼菜市场的延长专线，为菜农提供了便捷实惠的卖菜出行方式，被当地人称为“菜农公交专线”。
新湾村共有菜农75户。之前，新湾村的菜农们前往30多里外的八月楼菜市场卖菜时，需要支付昂贵的包车费用。在新湾村驻村工作队、村两委及湘西乾城汽车运输有限公司等多方共同努力下，途经新湾村的15路和专线29路城乡公交车末班车线路延伸至八月楼菜市场，票价2元。菜农进城卖菜一车通达。
目前吉首市的152个行政村已全部覆盖公交。
《 人民日报 》（ 2024年05月25日 05 版）
(责编：岳弘彬、牛镛)
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