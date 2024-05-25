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丁薛祥出席第七届数字中国建设峰会开幕式并在福建调研时强调

以科技创新引领数字经济高质量发展

2024年05月25日09:14 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社福州5月24日电  第七届数字中国建设峰会24日在福州开幕，中共中央政治局常委、国务院副总理丁薛祥出席开幕式并发表主旨讲话。

　　丁薛祥表示，建设数字中国是推进中国式现代化的重要引擎。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央将发展数字经济上升为国家战略，经过各方面共同努力，数字中国建设取得显著成效。当前新一轮科技革命和产业变革深入发展，数字化浪潮席卷全球，正在不断推动新质生产力的形成与发展。要加快建设数字中国，充分发挥我国海量数据和丰富应用场景优势，千方百计释放数据要素价值，全面赋能经济社会发展，塑造高质量发展新动能新优势。

　　丁薛祥强调，要牢牢扭住关键核心技术自主创新这个“牛鼻子”，加强重大科技攻关，体系化提升数字技术自主创新能力。更大力度推动数字基础设施优化升级，协同建设5G网络与千兆光网，加快建设全国一体化算力网络。持续推进经济社会数字化转型发展，加快发展数字经济核心产业，深入实施“人工智能+”行动。全面深化数据要素市场化配置改革，完善产权制度和收益分配机制，促进数据优质供给和高效流通。扩大数字领域开放合作，积极参与数据跨境流动等相关国际规则构建，推动打造开放、公平、公正、非歧视的数字经济发展环境。

　　本届峰会以“释放数据要素价值，发展新质生产力”为主题。有关地方和部门负责同志、企业界人士、行业组织负责人、专家学者等约1200人参加开幕式。

　　在闽期间，丁薛祥前往福州软件园、瑞芯微电子公司、厦门大学、嘉庚创新实验室，重点围绕数字经济发展，调研技术研发、产业培育、人才培养等情况。他指出，要营造良好产业生态，推动数字技术与千行万业加速融合，做强做优做大数字经济。要面向产业需求，强化产学研协同，加快人才培养和科技创新，加快创新成果产业化应用。丁薛祥参观“3820”战略工程实施30周年成就展，实地考察筼筜湖生态治理和闽江流域生态保护工作。他充分肯定福建生态文明建设取得的成效，希望福建深入践行习近平生态文明思想，坚持一张蓝图绘到底，持之以恒加强生态环境保护和治理，以高品质生态环境支撑高质量发展。

　　《 人民日报 》（ 2024年05月25日 03 版）

(责编：申佳平、陈键)
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