记者 贺勇 王梅

5月24日上午，国务院新闻办举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会，青海省有关负责同志围绕“坚定不移做‘中华水塔’守护人 走好青海高质量发展之路”介绍了相关情况。

党的十八大以来，习近平总书记两次赴青海考察，两次参加全国人大会议青海代表团审议，强调“要保护好三江源，保护好‘中华水塔’，确保‘一江清水向东流’”“青海最大的价值在生态、最大的责任在生态、最大的潜力也在生态”“进入新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，青海的生态安全地位、国土安全地位、资源能源安全地位显得更加重要”，勉励青海走出一条具有地方特色的高质量发展之路。青海省委副书记、省长吴晓军说，我们牢记嘱托、感恩奋进，沿着习近平总书记擘画的蓝图奋力前行，扎实推进生态保护和高质量发展，现代化新青海建设迈出了新步伐、开创了新局面。

聚力打造生态文明高地，“中华水塔”更加坚固丰沛

吴晓军介绍，青海每年向下游输送600亿至900亿立方米源头活水。坚决扛起“中华水塔”守护人的重大责任，扎实推进国家公园建设，三江源国家公园成为我国首批设园、面积最大的国家公园，祁连山国家公园、青海湖国家公园建设加快推进。如今，三江源头重现千湖美景，藏羚羊增加到7万多只，雪豹已监测到1200多只，青海湖各种鸟类数量达60多万只，青海湖裸鲤增加到12万多吨。

青海坚持山水林田湖草沙冰一体化保护和系统治理，持续提升生态系统质量和稳定性，突出体现为“一增、双减、三优”。“一增”即绿色家底不断丰厚，草原植被盖度达58.12%。“双减”即荒漠化和沙化土地面积持续“双缩减”。“三优”即大气、水、土壤环境质量持续优良，全省空气质量优良天数比例始终保持在96%以上，长江、黄河、澜沧江出省境断面水质保持在Ⅱ类及以上，确保“一江清水向东流”。

青海设立了生态管护员公益岗位，14.6万牧民放下了牧鞭，当上了管护员，吃上了生态饭。

聚力构建绿色低碳产业体系，发展动力活力持续增强

吴晓军介绍，青海立足高原资源能源特色和优势，聚力打造世界级盐湖产业基地、国家清洁能源产业高地、国际生态旅游目的地、绿色有机农畜产品输出地。

在建设世界级盐湖产业基地方面，青海制定了盐湖领域10多项国家和行业标准，逐步形成了钾、钠、镁、锂、氯五大产业集群。2023年，盐湖产业产值达580多亿元，钾肥产量占全国的77%。

在打造国家清洁能源产业高地方面，青海坚持规划、政策、基地、项目、企业协同推进。2023年，全省清洁能源装机突破5100万千瓦，占总装机的93%。青海建成了全国首条绿电大通道，向15个省份源源不断输送绿电。

在打造国际生态旅游目的地方面，青海着力构建以西宁为中心、以青海湖生态旅游圈为环、东南西北多带的生态旅游发展格局。

在打造绿色有机农畜产品输出地方面，青海充分发挥青藏高原地理生态优势，有机监测认证草原面积达1.5亿多亩，800多万头牛羊实现原产地溯源，鲑鳟鱼产量约占全国的40%。

聚力深化民族团结进步示范省建设，扎实推动共同富裕

青海省副省长杨志文介绍，青海以铸牢中华民族共同体意识为主线，以社会主义核心价值观为引领，通过“马背上的宣讲团”等形式，把党的惠民政策和群众关心的问题讲清楚。创新打造了388个各民族共居共学、共建共享、共事共乐的社区“石榴籽家园”，各族群众相互学习、相互借鉴、手足相亲、守望相助。依托资源禀赋，找准发展路子，做好产业文章，不断增强发展内生动力。全省6个自治州地区生产总值比2012年翻了一番。

“我们聚力建设民族团结进步示范省，扎实推动共同富裕。始终坚持以人民为中心，财政用于民生的支出保持在75%以上，一大批惠民政策措施项目得以有效落实，全省农牧民人均收入增速高于全国平均水平。”吴晓军介绍，青海所有市州和93%的县都建成了全国民族团结进步示范区，各族群众守望相助、和睦共处，像石榴籽一样紧紧抱在一起，共同创造美好生活。

《 人民日报 》（ 2024年05月25日 04 版）

(责编：申佳平、陈键)

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