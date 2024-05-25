“交房即交证”已惠及1200多万群众（链接）
2024年05月25日09:14 | 来源：人民网－人民日报
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房地产开发项目涉及多个管理环节和部门。实践中，从交付房屋到购房群众获取不动产权证书，少则数月、多则几年，影响群众落户、入学等切身利益。近年来，自然资源部大力推进“交地即交证”“交房即交证”改革，提升群众获得感，优化了营商环境。
该项改革还进一步促进对土地供应、销售管理、竣工验收、税费缴纳等全流程监管，有效防止新增遗留问题。
各地自然资源主管部门提前介入前端规划核验、竣工验收、税费缴纳等环节，与相关部门协作联动，督促开发企业及时履行义务，通过信息共享、“互联网+”延伸服务，提前获取首次登记和转移登记所需要件，实现在交房现场为购房人办理不动产登记并颁发不动产权证书，购房人收房同时即可领到证书。
目前，已有30个省份、2000多个县市实施此项改革，惠及1200多万群众。下一步，自然资源部将继续推进“交房即交证”常态化运行，不断增进民生福祉。
《 人民日报 》（ 2024年05月25日 05 版）
(责编：申佳平、陈键)
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